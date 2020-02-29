به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نشست همکاری‌های گمرکی ایران و روسیه که قرار بود روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه با حضور مهمانانی از گمرک روسیه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شود و از چند ماه قبل برنامه‌ریزی برای برپایی آن انجام شده و ثبت‌نام صورت گرفته بود، لغو شد.

با توجه به ضرورت رعایت توصیه‌ها و هشدارها در خصوص عدم برگزاری جلسات عمومی و اقدامات پیشگیرانه اتاق تهران که از هفته گذشته به طور جدی دنبال می‌شود، این نشست مهم نیز به تعویق افتاد تا در زمان مناسب‌تری با رفع ریسک شیوع کرونا، برگزار شود.