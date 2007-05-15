ژنهای ویروس سارکوم کاپوزی شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه فلوریدا در DNA انسان ژن های خاصی را شناسایی کردند که به عنوان هدف برای ویروس هایی که منشاء بیماری سارکوم کاپوزی هستند، عمل می کنند.

سارکوم کاپوزی یک شکل نادر از تومری است که بویژه در بیماری "ایدز" به اندام جنسی مردان آسیب می رساند. بنابر نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله PLOS Pathogens منتشر شده است، این ژن ها توسط مولکول های "میکروRNA" که ساخته ویروس ها هستند، نهفته می شوند. از اثرات این نهفتگی و عدم فعالیت این ژن ها رشد مویرگ های خونی و حذف سلول های سرطانی است.

در این خصوص رالف رنه، پروفسور ژنتیک مولکولی و میکروبیولوژی کالج پزشکی دانشگاه فلوریدا توضیح داد: "نشانه های حائز اهمیت سارکوم کاپوزی، ظاهر شدن لکه های قرمز پر از مویرگ های خونی در قسمت های کشاله ران، بازو و پاهای بیمار است. به اعتقاد ما این ویروس از میکرو RNA برای اطمینان از این مسئله که سلولهای آلوده ازحملات سیستم ایمنی به خوبی محافظت می شوند، استفاده می کند."

وی افزود: "در مدت این تحقیق محققان از سلول های انسان که تنها محیط کشت 10 ژن ویروس سارکوم کاپوزی بودند، برای تولید میکرو RNA ویروسی استفاده کردند. از میان 30 هزار ژن DNA انسان 81 ژن شناسایی شدند که از پذیرش این مولکول ممانعت می کردند."