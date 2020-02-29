به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور کاهش مراجعات و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مجوز فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی تا تاریخ ۹۹/۱/۳۱ به صورت غیرحضوری تمدید خواهد شد.
در اطلاعیه دفتر نظارت بر ترانزیت آمده است: به منظور کاهش مراجعات و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، به آگاهی میرساند؛ جهت تمدید فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی تا تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ نیازی به حضور متقاضی در این دفتر نمیباشد. بدین منظور لازم است شرکتهای حملونقل بینالمللی مدارک و فرمهای مربوطه را پس از تکمیل به صورت دورنگار به شماره ۸۸۵۰۴۱۸۶ ۰۲۱ و یا به آدرس پست الکترونیکی به آدرس: G.D.S.T@irica.org به این دفتر ارسال نمایند.
بدیهی است کلیه مجوزهای مذکور حداقل تا ۳۱/۱/ ۱۳۹۸ با شرایط فوقالذکر بهصورت غیرحضوری تمدید و صرفاً شرکتها لازم است از تاریخ ۲۰ الی ۳۰/۱/۱۳۹۹ جهت اطلاع از آخرین وضعیت تمدید اعمال شده در سامانه به این دفتر مراجعه نمایند.
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