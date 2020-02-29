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۱۰ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام می شود

تمدید گواهی فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به صورت غیرحضوری

تمدید گواهی فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به صورت غیرحضوری

تمدید گواهی فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی توسط گمرک غیرحضوری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور کاهش مراجعات و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مجوز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تا تاریخ ۹۹/۱/۳۱ به صورت غیرحضوری تمدید خواهد شد.

در اطلاعیه دفتر نظارت بر ترانزیت آمده است: به منظور کاهش مراجعات و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، به آگاهی می‌رساند؛ جهت تمدید فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تا تاریخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ نیازی به حضور متقاضی در این دفتر نمی‌باشد. بدین منظور لازم است شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مدارک و فرم‌های مربوطه را پس از تکمیل به صورت دورنگار به شماره ۸۸۵۰۴۱۸۶ ۰۲۱ و یا به آدرس پست الکترونیکی به آدرس: G.D.S.T@irica.org به این دفتر ارسال نمایند.

بدیهی است کلیه مجوزهای مذکور حداقل تا ۳۱‏/۱‏/ ۱۳۹۸ با شرایط فوق‌الذکر به‌صورت غیرحضوری تمدید و صرفاً شرکتها لازم است از تاریخ ۲۰ الی ۳۰‏/۱‏/۱۳۹۹ جهت اطلاع از آخرین وضعیت تمدید اعمال شده در سامانه به این دفتر مراجعه نمایند.

کد مطلب 4865762
سمیه رسولی

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