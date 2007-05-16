بیماران دیابتی صاحب دفترچه "بیمه انفرادی" می شوند

شکور امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح به امضای 170 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

وی، هدف از اجرای بیمه انفرادی بیماران دیابتی را، کاهش هزینه ها و تسریع در استفاده از خدمات درمانی این قبیل بیماران عنوان کرد.

به گفته شکوری، تامین هزینه های درمانی، از مهم ترین مشکلات پیش روی بیماران دیابتی است که وجود بیمه انفرادی می تواند تا حدود زیادی از مشکلات آنان بکاهد.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور، سهم پرداخت هزینه های درمانی در بیمه انفرادی را، به طور مشترک از سوی دولت، انجمن و مردم عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی برای شناسایی افراد در معرض ابتلا و یا مبتلا به دیابت در کشور خبر داد و افزود: در همین راستا، فرم هایی بر اساس منابع علمی جهان تهیه شده است.

شکوری به طرح 10 سئوال در این فرم ها و ارائه آنها به وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها، دستگاهها و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی اشاره داشت و گفت: از جمله نکات مثبت این طرح، شناسایی دیابتی ها بدون تست قند خون است.