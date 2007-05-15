اتحادیه عرب ساخت واحدهای مسکونی یهودیان در قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مشاور عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب طی بیانیه ای ادامه مصادره سرزمین فلسطین و اسکان یهودیان به منظور یهودی سازی قدس و تغییر تاریخی و اسلامی آن را بشدت محکوم و اعلام کرد: این اقدامات برخلاف توافقنامه ها و اسناد بین المللی است. همچنین بر اساس توافقنامه ژنو در سال 1949 دولت اشغالگر اسرائیل از اجرای هر اقدامی در راستای تغییر اوضاع شهر قدس ممنوع است.

وی اقدامات غیر شرعی شهر قدس و همچنین طرد فلسطینیان و پاکسازی نژادی مسلمانان و مسیحیان را بشدت محکوم کرد.

مشاور عمرو موسی از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، شورای بین المللی امنیت، آمریکا و شورای بین المللی حقوق بشر و پارلمانهای بین المللی و منطقه ای خواست تا به صورت جدی مانع از فعالیتهای اسرائیل شوند و از صلح به منظور دفع خشونت و بحران استفاده کنند.

این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل متحد در پی ارائه اطلاعات روزنامه های اسرائیلی مبنی بر طرح جدید اسکان در شهر قدس و ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای یهودیان تندرو اظهار نگرانی کرد و شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین نیز اقدامات نیروهای اشغالگر اسرائیل در راستای ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای یهودیان در شهر قدس را بشدت محکوم کرد.