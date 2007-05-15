ربابه قادری در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن ابراز تاسف از بروز چنین رفتارهایی در نظام آموزشی و مدارس کشور گفت : مدرسه به عنوان مهد علم و تربیت است و جای تعجب و تاسف است ، که در این محیط چنین رفتاری از سوی یک معلم سر زده است .

وی تصریح کرد: تنبیه یک دانش آموز به این شکل ناشایست ، یک نوع کودک آزاری محسوب می شود و باید علیه عوامل آن اعلام جرم و در محاکم قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد .

سرپرست مجتمع قضائی اطفال و نوجوانان تصریح کرد: گرچه تنبیه در حال حاضر به اشکال مختلف در مدارس مشاهده می شود اما این نوع برخورد ناشایست با یک دانش آموز 13 ساله در نظام آموزشی کشورمان به هیچ عنوان قابل گذشت نیست .

قادری اظهار داشت: اذیت و آزار در مقابل چشمان دوستان و همسالان می تواند تاثیرات مخربی بر روحیه و روان داشته باشد و اعمال چنین رفتارها و تبیهاتی به طور حتم تا سالها در کودک باقی خواهد ماند.

سرپرست مجتمع قضائی اطفال و نوجوانان خاطر نشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش به طور حتم باید در ارتباط با این موضوع پاسخگو باشند و با معلمانی که چنین برخوردی با این دانش آموز داشته اند به شدت برخورد کنند .