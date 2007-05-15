کتابها درهای زیادی را به روی من گشوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز هند ، لاهیری در این مراسم گفت : " ادبیات مسیری چنان عمیق و ژرف است که می توان با آن به زندگی ، ذهن ، امیدها و اندیشه های فردی راه یافت . "

وی ادامه داد: " کتاب ها درهای زیادی به روی من گشوده اند و مرا به نقاطی برده اند که زندگی عادی و مرزهای معین هرگز نمی توانستند به آنجا دسترسی پیدا کنند. من از جیمز جویس ، تولستوی ، چخوف و... خیلی چیزها یاد گرفته ام . ادبیات آنها محصولی زیبا را به من عطا کرده است . من همیشه از نیازهای خود برای نوشتن داستان پیروی می کنم ."

نویسنده " مترجم دردها " که جایزه پولیتزر را نصیب نویسنده اش کرد ، درباره آثار خود گفت : " فکر می کنم کتاب های من بچه های من هستند ولی از فرزند پس از به دنیا آمدن مراقبت می کنند ، درحالی که من از لحظه شروع به نوشتن نگران آنها هستم. "

از این نویسنده هندی تبار انگلیسی، کتاب های " ترجمان دردها " (مترجم دردها) توسط مژده دقیقی و امیرمهدی حقیقت و " همنام " توسط امیرمهدی حقیقت به فارسی ترجمه شده است.