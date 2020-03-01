عبدالکاظم طالقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ ۲۵ اسفند و ایراداتی که فیفا به اساسنامه فدراسیون وارد کرده است، گفت: طبق آنچه که آقای شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون اعلام کرد، برگزاری انتخابات از نظر ما مشکلی ندارد و در همان تاریخ مقرر انتخابات انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فیفا پاسخ نامه آخر فدراسیون را برای برگزاری انتخابات داده است؟ تصریح کرد: این را باید از خود آقای شکوری بپرسید و بنده اطلاعی ندارم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اظهارات سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد و عضو مجمع فدراسیون مبنی بر احتمال حذف تیم ملی ایران از رقابت‌های انتخابی جام جهانی به خاطر مخالفت با فیفا، تاکید کرد: به نظرم خوب نیست که این‌طور برای فوتبال کشور خط و نشان بکشیم که مثلاً فیفا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا خیر. از کسی که در راس یک باشگاه لیگ برتری است انتظار می‌رود اقداماتش پیرامون کم شدن مشکلات باشد.

طالقانی ادامه داد: اگر موضوع دیگری در میان است، این یک بحث جدا است. هرکسی طبق قوانین خودش کار می‌کند و ما هم طبق اساسنامه سال ۹۰، انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیت کسانی که به دنبال جوسازی هستند را نمی‌دانم. شاید آنها از موضوع اطلاعی ندارند ولی به عنوان کارشناس نمی‌توان از نظراتشان استفاده کرد. همانطور که گفتم آنچه که هست را انجام می‌دهیم و بنا نداریم انتخابات ۲۵ اسفند را در تاریخ دیگری برگزار کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص هشدار سعید آذری مبنی بر تلاش عربستان و امارات برای حذف تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: من مطلع نیستم و باید از سازمان لیگ سئوال کنید.