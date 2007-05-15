آمادگی ایران برای برقراری رابطه با مصر بارها در مذاکرات اعلام شده است/ قاهره برای رابطه با تهران دغدغه و نگرانی دارد

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی برانتظار چند ساله ایران برای برقراری روابط دیپلماتیک با مصر گفت : ما مشکلی برای برقراری رابطه با مصر نداریم اما مصری ها به دلایل خاص خودشان از برقراری رابطه خود داری می کنند.



وی در خصوص روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی مصر و رژیم صهیونیستی که آغاز آن دلیل اصلی قطع روابط تهران قاهره بوده است نیز گفت : خیلی از کشورها با اسرائیل رابطه رسمی دارند و سیاست جمهوری اسلامی ایران قطع ارتباط با این کشورها نیست.



وی در این رابطه به کشور ترکیه اشاره کرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که بنا به گفته رئیس جمهور آیا درخواست ایران برای گشایش سفارت ایران در مصر و برقراری ارتباط دیپلماتیک با این کشور در مذاکرات دو جانبه مورد تاکید تهران قرار گرفته است؟ گفت: ما بارها در مذاکرات اعلام کرده ایم که مشکلی برای برقراری رابطه نداریم ولی آنها ( مصری ها ) دغدغه ها و نگرانی هایی داشته اند.



وی در پاسخ به خبرنگار مهر، موضوعاتی چون اسامی خیابانهایی در تهران و قاهره به نامهای مورد اعتراض متقابل دو کشور ( خالد اسلامبولی در تهران و پهلوی در مصر ) را قابل حل و فصل دانست.



بروجردی در خصوص اهمیت برقراری مجدد رابطه دیپلماتیک میان دو کشور نیز گفت : مصر کشور بزرگی است و ظرفیت بزرگی در جهان اسلام و عرب محسوب می شود .



وی افزود : طبیعتا با توجه به علاقه زیاد مردم مصر و ایران و ضرورت تقویت روابط دو کشور ، برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان تهران و قاهره می تواند مفید باشد .