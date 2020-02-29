امنیت روانی جامعه تحت تاثیر التهابات فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی‌نافچی ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان زنجان که در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان زنجان اتخاذ شده است، گفت: تا به امروز مورد مثبتی از ابتلا به این بیماری در استان زنجان مشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه معتقدیم اطلاع‌رسانی دقیق و به دور از هر گونه ایجاد التهاب به‌ویژه در فضای مجازی، اولویت امروز برای مقابله با بیماری کرونا است، تصریح کرد: روند اقدامات مقابله‌ای در استان به گونه‌ای است که زنجان تا به امروز استان سفید در زمینه کرونا بوده است.

مرادی نافچی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم، جامعه در شرایط کنونی با ایجاد شایعاتی در خصوص بیماری کرونا به التهاب کشیده شود، ادامه داد: رسانه‌ها در این خصوص وظایف سنگینی بر عهده دارند و نباید فراموش کنیم ایجاد التهاب در فضای مجازی، امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه گریزی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زد و خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات، شاهد مشارکت ۴۸ درصد مردم استان زنجان بودیم، این در حالی است که مردم استان در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مشارکت خوبی داشته‌اند که امیدواریم این مشارکت تداوم داشته باشد.