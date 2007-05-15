ایران در آستانه یک جهش بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 85 رقم جمعیتی کشور را 70 میلیون و 472 هزار و 846 نفر عنوان و تصریح کرد: آمارهای نهایی سرشماری مذکور نشان می دهد که ایران در آستانه یک جهش و حرکت بسیار برجسته قرار گرفته است.

امیرمنصور برقعی گفت : ضریب عدم مشارکت 6صدم درصدی براساس آمارهای تهیه شده گویای سازوکارهای حرکت اجتماعی درکشوراست.

وی با اشاره به مشارکت فعال درعرصه سرشماری در دورترین نقاط کشور و حتی مناطق عشایری، گفت: این مشارکت همچون مشارکت در سه انتخابات سال گذشته درکشور بود که البته از آرامترین انتخابات کشور نیز محسوب می شود.

معاون رئیس جمهور بر همکاری و مشارکت تمام اقشار جامعه با کمال آرامش در سرشماری که نشان دهنده رفتار جمعی مردم است، تاکید کرد وافزود: این همکاری نشان دهنده توانمندی ایران درباورها و نظامات کشور است.

وی سال 85 را یکی از آرام ترین سال های کشور بر اساس شاخص های مختلف اقتصادی واجتماعی دانست و تصریح کرد: این آرامش زمینه ها را برای به حرکت در آوردن چرخ های گوناگون کشور در عرصه های مختلف فراهم کرده است.

برقعی خاطر نشان کرد: دولت ایران بنا دارد که این انرژی متراکم را که فراهم آوردن ارتقاء در سطح دانش عمومی ، مهارت ها و وجود انرژی آماده برای به حرکت در آوردن چرخ های مختلف اقتصادی است را با استفاده از فضایی که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، وجود خواهد آمد را به سوی رشد چشمگیر و جهشی در عرصه اقتصاد سمت و سو دهد و این سیاست کلی دولت است.

وی در ادامه با بیان این که بر اساس این نگاه کلی برنامه ریزی های مختلف شکل می گیرد، تصریح کرد: با وجود این که این آمار تکالیف سنگینی را بر دوش همه ما خواهد گذاشت اما از سوی دیگر فراهم کننده امکان تحقق جهش بزرگ اقتصادی کشور را می تواند فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با تاکید بر این که آمارهای تهیه شده امکان استفاده از آمارها برای اجرای برنامه ها را فراهم می کند، گفت : به ویژه این که در آستانه تهیه برنامه پنجم توسعه قرارداریم و این آمارها باید بتوانند اهداف کلی واقعی را برای دست اندرکاران تهیه برنامه پنجم توسعه فراهم کند.

وی بر امانت داری مسئولین آماری کشور بر اعتماد مردم نسبت به ارایه اطلاعات زندگی خود به آنها تاکید کرد و افزود : نظام آماری و مسئولین باید با کمال امانتداری امانتی که توسط مردم به آنها سپرده شده است را حفظ کند.

وی همچنین انعکاس یافته های آماری به صورت واقعیت و صادقانه و پاسداری از آنها را از دیگر وظایف مسئولان نظام آماری کشور بشمرد و افزود: اگر آماری غیر واقعی از هر طریقی منعکس شود این وظیفه مسئولین مرکز آمار است که از حقیقت دفاع کرده و آمار و اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار دهند.

برقعی با تاکید برافزایش طرح های آماری موجود درکشور متناسب با نیازها، گفت: با توجه به این که فاصله 10ساله در سرشماری عمومی اطلاعات پایه ای مناسب را برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای کشور متناسب با سرعت حرکت کشور فراهم نمی کند، دولت به این نیتجه رسید که سرشمای عمومی هر 5 سال یک بار در کشور انجام شود.

وی اضافه کرد: مرکز آمارباید به سویی حرکت کند که زمان سرشماری های عمومی را با زمان تدوین برنامه های 5 ساله تطبیق دهد تا بدین طریق نتایج سرشماری دربرنامه های 5ساله قابل تعقیب باشد واهداف برنامه ها بر اساس اطلاعات واقعی این آمارها صورت گیرد.

به گفته وی اندازه تکالیف و اهداف سالانه دولت با نتایج پیش بینی شده برای آن همسو و همسان نیست.

برقعی با بیان این که برای هدفمند کردن یارانه ها در کشور با مشکل شناسایی اقشار مختلف جامعه مواجه هستیم، افزود: یارانه ها برای جهت گیری های دولت به سوی عدالت به اقشار آسیب پذیر تعلق گیرد.

وی اظهار داشت : هزینه کردن برای یارنه ها در کشور و پرداخت آن به صورت مستقیم نوع جریان نقدینگی در این شکل جدید یک ظرفیت جدید اقتصادی ایجاد می کند اما تنها مانع دولت نبود اطلاعات مبنایی برای شناسایی افراد هدف است.