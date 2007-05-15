تنها شکسپیر می توانست داستانی دراماتیک چون شاهنامه بنویسد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادروز با شاهنامه خوانی " آناهیتا میر آفتاب " خردسال 6 ساله و شایان اژدری خردسال 5/5 ساله و ضرب زورخانه و نقالی مرشد رضایی آغاز شد.

در ادامه، علیرضا شجاع پور، شاهنامه پژوه و مدیر جلسات شاهنامه خوانی فرهنگسرای نیاوران با خوانش شعر " خلاصه ای از شاهنامه خطاب به فردوسی " سروده خودش در ستایش فردوسی کوشش بی همتای او را در مانایی زبان پارسی ستود و ظرایف و ویژگی های اثر حماسی آن بزرگ را برشمرد .

دکتر جلال خالقی مطلق - شاهنامه پژوه - نخستین سخنران نخستین برنامه یاد روز فردوسی در فرهنگسرای نیاوران بود. وی گفت : دیدار خردسالانی که ابیات شاهنامه که بخاطر سپردنشان بسیار دشوار است مرا امیدوار می کند که به روزی می رسیم که تربیت چنین فرزندانی در سراسر ایران به رسم بدل خواهد شد و روزی به زبان و هویت مان باز خواهیم گشت و فردوسی را به عنوان الگوی ایران دوستی قدر خواهیم دانست .

خالقی مطلق تاکید کرد : ایران ، هویت و یکپارچگی فرهنگی تاریخی خود را مدیون فردوسی است و ایرانی باید به خود ببالد که شاعری چون فردوسی دارد .

این شاهنامه پژوه به مبحث " لحظه سازی و لحظه پردازی در شاهنامه " پرداخت و گفت : لحظه هایی شورانگیز و ناب در شاهنامه وجود دارد که احساسات خواننده را بر می انگیزد. چند صحنه شاخص چنین لحظاتی عبارتند از رزم رستم و اژدها ، کشتن سیاوش ، پشت دادن بهزاد ( اسب سیاوش ) به کیخسرو ، کشته شدن اسفندیار ، کشته شدن رستم و...

خالقی مطلق به تحریف شاهنامه اعتراض کرد و ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر از اسفندیار شخصیتی منفی تصویر می شود در حالی که در شاهنامه شخصیت اسفندیار به هیچ وجه منفی نیست. آنها که اسفندیار را منفی تصویر می کنند شاهنامه را نخوانده اند . نسبت دادن دروغ به اسفندیار با روح شاهنامه سازگار نیست. در شاهنامه مردم ایران برای کسی که دروغگو باشد سالمرگ نمی گیرند اما می بینیم که هر سال در سالروز مرگ اسفندیار به عزا می نشینند.

لوریس چکناورایان دیگر مدعو این برنامه در سخنانی کوتاه گفت: مادرم از قتل عام ارامنه و پدرم از زندان های استالین به ایران پناه آوردند و من امروز افتخار می کنم که ایرانی هستم. من از 2500 سال قبل ایرانیم.

وی اضافه کرد: پدر و مادرم عاشق شاهنامه بودند و من نیز از کودکی شیفته آن بودم. بنابراین وقتی تحصیلاتم در اتریش به پایان رسید وزیر فرهنگ وقت از امثال ما دعوت کرد به ایران بازگردیم . من بازگشتم را منوط به این کردم که به من سفارش ساخت اپرای رستم و سهراب را بدهند.

چکناواریان شاهنامه را دارای داستان هایی فوق العاده و اعجاب آور توصیف کرد و گفت: تنها شکسپیر ممکن بود داستانی دراماتیک و تراژیک چون شاهنامه بنویسد.

دکتر مرتضی کاخی نیز در این مراسم گفت: در بوستون آمریکا روبروی دانشگاه هاروارد بر روی دیواری نام بزرگانی از جهان نوشته شده که تمدن بشری مدیون آنهاست و آنجا در کنار نام هایی چون ارسطو و افلاطون، تنها نام یک شاعر بزرگ شرق قید شده و آن فردوسی است.

یادروز فردوسی تا فردا 26 اردیبهشت در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران ادامه خواهد داشت.