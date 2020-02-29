ابداع یک روحانی جوان در کاشت هزاران اصله درخت در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی‌، حجت‌الاسلام قدرت نوروزی روحانی خود استقرار و جهادی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: سه سال پیش طرح کاشت درختان میوه و ثمردار را در روستاهای بخش زرین آباد آغاز کردیم. خرید درخت میوه هزینه زیادی می‌خواست لذا با سایت «باسلام» که یکی از سایت‌هایی است که با هدف فروش تولیدات خانگی و اشتغال‌زایی توسط نیروهای حزب اللهی تهران راه اندازی شده است مذاکره کردم و سجاد عساکره مدیر این سایت، تبلیغات این طرح در سایت «با سلام» را قبول کرد.

حجت‌الاسلام قدرت نوروزی تصریح کرد: درسایت «باسلام» برای خیرینی که می‌خواستند با کاشتن درخت در احیای محیط زیست فعالیت کنند اما شرایطشان مهیا نبود؛ یک شماره حساب معرفی شد تا پول درخت را به این شماره واریز کنند؛ بنابراین خرید درخت میوه توسط خیرین انجام شد و کاشت درخت را ما برعهده گرفتیم، باید گفت که بسیاری از خیرینی که در این طرح شرکت کردند ساکن استان ایلام هم نبودند و از اقصی نقاط کشور در این کار خیر مشارکت کردند.

وی افزود: با کمک‌های مالی خیرین و مشارکت نیروهای جهادی تا کنون هزار اصله درخت میوه در مناطق محروم بخش زرین آباد شهرستان دهلران کاشته شده است، باید گفت که با کاشت درخت میوه علاوه بر اشتغال زایی، سودآوری و در آمد برای مردم محروم منطقه؛ به احیای محیط زیست هم بسیار کمک می‌شود.

نوروزی با بیان این مطلب که طرح کاشت درختان میوه در روستاهای محروم دهلران ادامه خواهد یافت عنوان داشت: تهیه درختان میوه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناطق انجام می‌شود تا درختان، بیشترین سازگاری را با محیط داشته و بیشتر ثمر دهند.

حجت‌الاسلام قدرت نوروزی ضمن قدر دانی از همکاری حجت‌الاسلام فتاحی مدیرکل و حجت‌الاسلام رستمی معاون تبلیغات اسلامی ایلام در اجرای این طرح عنوان داشت: عملیات کاشت این درختان با حضور مسئولان منابع طبیعی و دهیار انجام می‌شود و برای آغاز عملیات ابتدا نیروهای جهادی در مسجد جمع می‌شوند و درختان را میان مردم تقسیم کرده و پس از آن در کاشت درختان میوه به مردم کمک می‌کنند.

روحانی خود استقرار و جهادی سازمان تبلیغات در بخش زرین آباد با اشاره به این موضوع که به جای کاشت ۱۰۰ هزار درخت غیر مثمر می‌توان ۱۰ هزار درخت میوه کاشت ادامه داد: بارها به مسئولان؛ طرح کاشت درخت «کنار» و «صدر» را برای بیابان زدایی پیشنهاد دادم چراکه در مناطقی که درختان کنار و صدر وجود دارند می‌توان بهترین عسل را به‌دست آورد؛ بنابراین با کاشت این درختان هم بیابان زدایی انجام می‌شود و هم زمینه اشتغال و درآمدزایی فراهم می‌آید.

وی در پایان سخنان خود یاد آور شد: روحانیون در حوزه‌های علمیه؛ مکاسب و متاجر را فرا می‌گیرند که می‌توانند در این شرایط که تحریم هستیم به بهترین نحو به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند به‌عنوان مثال طبیعت استان ایلام، سرشار از درختان بلوط است و بلوط هم خاصیت درمانی متعددی دارد، اگر از این ظرفیت عظیم برای اشتغال‌زایی استفاده شود مشکل بی‌کاری جوانان در ایلام برطرف خواهد شد، لذا روحانیون مناطق مختلف باید ظرفیت‌ها را بشناسند و برای کمک به مردم از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.