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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

جشنواره منطقه‌ای سینمای جوانان لرستان آغاز شد

هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منطقه یک با پیام مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران کار خود را در شهر خرم‌آباد استان لرستان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد اعلام کرد ناصر باکیده در پیام خود با اشاره به انقلاب دیجیتال و تحولات نوین سینمای امروز نوشته است: "رواج تجهیزاتی که ویژگی آن سهولت در بهره گیری و بهای بسیار مناسبتر آن است انحصار دسترسی به فناوری را از میان برداشت."

در ادامه پیام باکیده به جشنواره سینمای منطقه ای لرستان آمده است: "انجمن تولید وسیع ابزار فیلمبرداری و تدوین و کیفیت قابل قبول این وسایل برای نمایش همگانی اثر موجب شد سینما به عنوان یک ابزار بیانی همه‌گیر و تأثیرگذار در اقصی نقاط جهان بسط یابد و در اختیار طیف متنوعی از افراد قرار گیرد. اینجاست که به مرور کفه ترازو به نفع کسانی سنگین می شود که حرف هایی ژرفتر برای بیان دارند و از پشتوانه‌های فکری و فرهنگی غنی‌تری بهره می برند."

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان در بخش دیگری از این پیام با اشاره به حضور چشمگیر هنرجویان جوان دفاتر انجمن تأکید کرده است: "ایران اسلامی تلفیق شگفت‌انگیزی از شور جوانی و تجربه کهنسالی است. جامعه‌ای جوان که به دلیل تنفس در هوای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجاربی جدی و سازنده را در متن خانواده و اجتماع از سر گذرانیده است، در جای جای زندگی خویش با اندیشه‌ها، آداب، آئین‌ها و مفاهیمی مواجه است که از فرهنگ و تاریخی پرشکوه برآمده‌اند."

باکیده در پایان این پیام ضمن تبریک به دست اندرکاران جشنواره اعم از اداره کل ارشاد لرستان، دفتر انجمن در خرم آباد و حامیان جشنواره آورده است: "احیاء جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان پس از سال‌ها با این هدف صورت پذیرفت که پذیرای این فضای بدیع و یگانه باشد. بستری مناسب برای فراهم آوری امکان تعامل اندیشه و تبادل تجربه فیلمسازان جوانی که آینده سازان سینمای ایران هستند. از همین رو انتظار می‌رود همه ما این فرصت بی بدیل را غنیمت بدانیم و از لحظات آن برای افزایش توانایی خویش و تعالی بخشیدن به فرهنگ و هنر جامعه بهره گیریم."

کد مطلب 486623

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