به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد اعلام کرد ناصر باکیده در پیام خود با اشاره به انقلاب دیجیتال و تحولات نوین سینمای امروز نوشته است: "رواج تجهیزاتی که ویژگی آن سهولت در بهره گیری و بهای بسیار مناسبتر آن است انحصار دسترسی به فناوری را از میان برداشت."

در ادامه پیام باکیده به جشنواره سینمای منطقه ای لرستان آمده است: "انجمن تولید وسیع ابزار فیلمبرداری و تدوین و کیفیت قابل قبول این وسایل برای نمایش همگانی اثر موجب شد سینما به عنوان یک ابزار بیانی همه‌گیر و تأثیرگذار در اقصی نقاط جهان بسط یابد و در اختیار طیف متنوعی از افراد قرار گیرد. اینجاست که به مرور کفه ترازو به نفع کسانی سنگین می شود که حرف هایی ژرفتر برای بیان دارند و از پشتوانه‌های فکری و فرهنگی غنی‌تری بهره می برند."

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان در بخش دیگری از این پیام با اشاره به حضور چشمگیر هنرجویان جوان دفاتر انجمن تأکید کرده است: "ایران اسلامی تلفیق شگفت‌انگیزی از شور جوانی و تجربه کهنسالی است. جامعه‌ای جوان که به دلیل تنفس در هوای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجاربی جدی و سازنده را در متن خانواده و اجتماع از سر گذرانیده است، در جای جای زندگی خویش با اندیشه‌ها، آداب، آئین‌ها و مفاهیمی مواجه است که از فرهنگ و تاریخی پرشکوه برآمده‌اند."

باکیده در پایان این پیام ضمن تبریک به دست اندرکاران جشنواره اعم از اداره کل ارشاد لرستان، دفتر انجمن در خرم آباد و حامیان جشنواره آورده است: "احیاء جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان پس از سال‌ها با این هدف صورت پذیرفت که پذیرای این فضای بدیع و یگانه باشد. بستری مناسب برای فراهم آوری امکان تعامل اندیشه و تبادل تجربه فیلمسازان جوانی که آینده سازان سینمای ایران هستند. از همین رو انتظار می‌رود همه ما این فرصت بی بدیل را غنیمت بدانیم و از لحظات آن برای افزایش توانایی خویش و تعالی بخشیدن به فرهنگ و هنر جامعه بهره گیریم."