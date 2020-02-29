وزیرخارجه آمریکا: روابط ما با طالبان با خون نوشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مایک پمپئو»، وزیرخارجه آمریکا پس از امضای توافق صلح با طالبان اعلام کرد: به طور کلی رابطه امریکا و طالبان با خون نوشته شده است و من امروز در همین حد از حادثه یازده سپتامبر خشمگین هستم که آن روز بودم.

وزیرخارجه آمریکا همچنین خطاب به مردم افغانستان، گفت: این روز، متعلق به شماست.

پمپئو در سخنان خود افزود: به همه متحدان و همه کشورهایی که از این فرایند صلح کمک کردند قدردانی و از همسایگان افغانستان مثل پاکستان تشکر می‌کنم.

وزیرخارجه آمریکا همچنین در ادامه گفت: رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد مطمئن شود که از خاک افغانستان به مردم آمریکا حمله نمی‌شود.

این سخنان وزیرخارجه آمریکا پس از امضای توافق صلح میان این کشور و نمایندگان طالبان در قطر ایراد شده است.

در جریان نشست توافق صلح، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز این روز را به منزله پیروزی عنوان کرده بود و نسبت به پایان اشغال افغانستان ابراز امیدواری کرده بود.