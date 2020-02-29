نیاز روزانه ٨٠ هزار ماسک در فارس/ فعالیت ٢ واحد تولید الکل

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه سلامت متشکل از دستگاه‌های مختلف اجرایی است که در حوزه بهداشت اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری و پر رنگی داشته باشند که از جمله این دستگاه‌های اجرایی می‌توان به سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد.

تولید روزانه ١٠ تن الکل در فارس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در خصوص توانمندی فارس در تولید الکل گفت: ۴ کارخانه تولید الکل در استان فارس وجود دارد که از این میزان دو واحد فعالیت دارند و روزانه حداقل ۱۰ تن الکل در استان فارس تولید می‌شود.

حمیدرضا ایزدی اضافه کرد: اصلی ترین نیازی که در استان فارس با آن مواجه هستیم کارخانه تولید مواد ضدعفونی کننده است.

او در خصوص تخلفات واحدهای تولید کننده الکل نیز تاکید کرد: یکی از واحدهای تولید کننده الکل در استان فارس با توجه به اقدامات خودسرانه در محل تولید نسبت به عرضه اقدام کرده است که با توجه به این تخلف صورت گرفته در موارد دستگاه‌های ذیربط گزارش داده شده است.

وی در خصوص ماسک‌های محافظ نیز اظهار کرد: در استان فارس ۲ کارخانه تولید ماسک نیز روزانه ۲۰ هزار عدد ماسک تولید می‌کنند که این نشان دهنده ظرفیت استان فارس در این حوزه بوده البته در بخشی دیگر نیز ۵٧ هزار پد الکلی توسط تولیدکنندگان استان فارس تولید می‌شود.

ایزدی اضافه کرد: با توجه به نیاز سنجی که از بازار استان صورت گرفته است شاهد هستیم که یکی از فعالین حوزه صنعت آماده واردات ۴ میلیون ماسک n۹۵ است.

او در خصوص تخلفات نیز تاکید کرد: بر اساس رصد و پایش ای که از بازار صورت گرفته است تاکنون پنج فقره گران‌فروشی و هشت فقره پرونده برای متخلفی که اقدام به تخلفات در عرضه محصولات داشتند تشکیل شده است.

فارس روزانه ٨٠ هزار ماسک نیاز دارد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این جلسه گفت: در استان فارس ۸۰۰ داروخانه وجود دارد و این داروخانه‌ها نیاز اساسی برای تأمین ماسک در آنان احساس می‌شود.

مجید خشنود اضافه کرد: با توجه به حجم داروخانه‌هایی که در استان فارس وجود دارد و اگر روزانه تنها ۱۰۰ عدد ماسک بین داروخانه‌های موجود در استان فارس توزیع شود نیاز استان فارس در تولید ماست روزانه ۸۰ هزار ماسک است.

وی همچنین خبر از عرضه روزانه ٣٠ عدد بطری ٢۵٠ سی سی الکل در ٨٠ داروخانه فارس داد.

مصیب امیری رئیس سازمان گردشگری استان فارس نیز در این جلسه گفت: با توجه به تدابیری که در استان فارس در جهت کنترل بیماری کرونا در نظر گرفته شده است شرایط هستیم که طی یک هفته گذشته ۱۴ هزار سفر استانی کاهش یافته و از ۲۷ هزار نفر در استان به ۱۳۰۰ سفر رسیده‌ایم.

سردار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این جلسه گفت: تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با بیماری کرونا در استان فارس موجب شده تا نیروی انتظامی در آمادگی کامل باشد و تیم‌های ویژه و مقابله با این بیماری در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: دو تیم پزشکی و یک تیم اورژانس در آمادگی کامل به سر برده و در کنار آنان سه مرحله آموزش در کارکنان نیروی انتظامی باعث شده تا آگاهی کارکنان این نهاد در خصوص بیماری کرونا و روش‌های مقابله با آن بهبود یابد.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص رصد فضای مجازی نیز تاکید. کرد: دو نفر در شهر شیراز و سه نفر در شهرستان‌ها با توجه به انتشار اکاذیب در خصوص بیماری کرونا دستگیر شدند و با توجه به تشکیل پرونده در خصوص این افراد مراجع قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم آنان اقدام می‌کنند