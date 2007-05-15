همایش پزشکی جانبازان شیمیایی با ضایعه چشمی شدید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش هدف این گردهمایی را بررسی ضایعات چشمی ناشی از مصدومیت گاز خردل و معاینات پزشکی مجموعه هدف ذکر کرد و گفت : این همایش در قالب اردوی سه روزه در راستای اهداف خود حرکت می کند.

سیدجواد موسوی نمونه گیری (خون، اشک) تست (اسپیرومتری، اپتومتری، تکمیل فرمهای پزشکی )، ارزیابی عمومی و رضایت سنجی، ارزیابی کیفیت زندگی جانباز و همسرانشان، انجام معاینات داخلی، چشم، پوست، ریه، روانشناسی و روانپزشکی را از جمله فعالیت این همایش معرفی کرد

وی از تشکیل کمیته مشورتی جانبازان ضایعه چشمی طی این اردو خبر داد و خاطرنشان کرد : این کمیته با هدف ارتباط مستقیم مسئولان بنیاد با نمایندگان منتخب جانبازان به منظور تبادل نظرات و پیشنهادات از سوی جامعه هدف تشکیل می شود.

برنامه های فرهنگی تشرف به حرم، بازدید از مجموعه تاریخی شهر طوس بازدید از موزه آستان قدس رضوی و دیگر برنامه های فرهنگی برای جانبازان و خانواده آنها در مدت سه روز همایش در نظر گرفته شده است.

