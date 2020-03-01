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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰

به منظور پیشگیری از بیماری کرونا؛

واحدهای خبازی در دشتی مسائل بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

واحدهای خبازی در دشتی مسائل بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه شهرداران مراکز شلوغ و پرتردد در شهرستان دشتی را ضد عفونی کنند، گفت: نانوایی هایی که مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند تعطیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی با اشاره به بیماری کرونا در سطح جامعه اظهار داشت: مدیران به منظور پیشگیری از این بیماری ادارات خود را ضد عفونی کنند.

وی بر ضرورت رعایت مسائل بهداشتی در نانوایی‌ها تاکید کرد و افزود: در راستای سلامت مردم هر واحد خبازی که مسائل بهداشتی در سطح شهرستان رعایت نکند تعطیل می‌شود.

نادری با بیان اینکه نظارت بر بازار به طور مستمر ادامه داشته باشد، گفت: بازدیدهای مستمر از واحدهای صنفی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نقش بسزایی دارد و انتظار داریم گزارش این بازدیدها به اطلاع مردم رسانده شود.

وی اضافه کرد: ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شهرستان اقلامی که در سطح شهرستان توزیع می‌شود از طریق فضای مجازی به اطلاع مردم رسانده شود.

نادری یادآور شد: به زودی گوشت منجمد دولتی و میوه شب عید در سطح شهرستان توزیع می‌شود.

کد مطلب 4866547

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