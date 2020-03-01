به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی با اشاره به بیماری کرونا در سطح جامعه اظهار داشت: مدیران به منظور پیشگیری از این بیماری ادارات خود را ضد عفونی کنند.
وی بر ضرورت رعایت مسائل بهداشتی در نانواییها تاکید کرد و افزود: در راستای سلامت مردم هر واحد خبازی که مسائل بهداشتی در سطح شهرستان رعایت نکند تعطیل میشود.
نادری با بیان اینکه نظارت بر بازار به طور مستمر ادامه داشته باشد، گفت: بازدیدهای مستمر از واحدهای صنفی در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها نقش بسزایی دارد و انتظار داریم گزارش این بازدیدها به اطلاع مردم رسانده شود.
وی اضافه کرد: ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شهرستان اقلامی که در سطح شهرستان توزیع میشود از طریق فضای مجازی به اطلاع مردم رسانده شود.
نادری یادآور شد: به زودی گوشت منجمد دولتی و میوه شب عید در سطح شهرستان توزیع میشود.
نظر شما