«تونل» در رادیو نمایش افتتاح می شود/ داستان یک سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، مجموعه رادیویی «تونل» به نویسندگی آشا محرابی و کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش پخش می شود.

این سریال رادیویی در ۵ قسمت توسط آشا محرابی نوشته شده و ماجرای آن درباره یک زندانی است که داستان سرقتش در زندان را برای رییس نگهبان ها تعریف می کند که چگونه به همراه دوستانش با حفر «تونل» در یک مغازه شیرینی فروشی از بانکی سرقت می کنند.

«تونل» به کارگردانی حمید منوچهری و با هنرمندی احمد شمس آصف، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، قربان نجفی، سعیده فرضی، صدیقه کیانفر، محمد شریفی مقدم، نورالدین جوادیان و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به تازگی در رادیو نمایش تولید شده است.

این سریال ۵ قسمتی به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، گویندگی امیر منوچهری، صدابرداری مجید آیینه و افکتوری محمدرضا قبادی فر تا پایان هفته ساعت ۲۳ از رادیو نمایش پخش می شود.