مذاکره با آمریکا نیازمند بررسی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی پس از پایان نشست دبیران حزب موتلفه با اشاره به اظهارات چنی و رایس و فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق اظهار داشت: تناقض گفتاری و رفتاری مسئولان آمریکا به نتیجه رسیدن هر نوع گفتگویی را غیر ممکن می کند از یک سو رایس پیشنهاد تصویب بودجه 109 میلیون دلاری سنای آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران را مطرح می کند و از طرف دیگر در مورد ضرورت گفتگو با ایران در هر جا و هر زمان سخن به میان می آورد! از یک سو چنی و عالیترین مقام نظام آمریکا در عراق ایران را متهم به دخالت در بحران عراق و نا آرامی های میکند از سوی دیگر شیعیان عراق درمناطقی که کاملا تحت کنترل آمریکایی ها هستند قتل عام می شوند.

وی افزود: بهرحال جمهوری اسلامی ایران به تقاضای دولت عراق و برای تحکیم و حفظ امنیت مردم عراق به درخواست مکتوب آمریکا برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است امیدواریم این هدف در گفتگو ها نزدیک شوند البته اگر آمریکایی ها خیالات دیگری در سر نداشته باشند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر رئیس جمهور به امارات و عمان گفت: بحمدالله سفر رئیس جمهور به دو کشور حاشیه خلیج فارس گامی برای تحقق شعار انسجام اسلامی بوده و دولت های عربی به این نتیجه رسیدند که پیمانهای نظامی با آمریکا امنیت آور نیست. برای تضمین امنیت خود باید به طور مستقل و با همفکری با همسایگان چاره اندیشی نمایند.

دبیر کل موتلفه ادامه داد: اصولا حفظ و تداوم امنیت منطقه ترتیبات جدیدی را می طلبد. در ترتیبات جدید حرف اول را باید کشورهای منطقه بزنند. آمریکایی ها هم به فکر ترتیبات منطقه ای خودشان باشند و از دخالت در امور منطقه ما بپرهیزند.

حبیبی در پاسخ به پرسشی در مورد استیضاح وزیر آموزش وپرورش گفت: استیضاح حق مجلس است البته این فرصتی برای بیان عملکرد وزیر آموزش وپرورش در دولت نهم هم هست ما معتقدیم در دولت نهم کارهای بزرگی در آموزش و پرورش انجام شده است از جمله پرداخت معوقه های مطالبات معلمان در دوران گذشته این را باید ارج نهاد و از جناحی کردن مسئله خودداری شود. البته توجه دائمی به وضعیت معیشتی قشر شریف معلم از ضرورتها و ظایف اصلی دستگاه اجرایی کشور است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران گفت: اصولگرایان کارآمدی خود را در شوراها با انتخاب دو شهردار موفق در تهران به اثبات رساندند. انتخاب مجدد قالیباف فصل جدیدی ازهمگرایی را در جبهه اصولگرایان نشان می دهد و ما این انتخاب را به شورای تهران و آقای قالیباف تبریک می گوییم.

حبیبی تصریح کرد : اصولگرایان در حال گذر از همگرایی به همبستگی هستند و امیدواریم این رویکرد در انتخابات آینده هم خود را خوب نشان دهد و توطئه ایجاد اختلاف بین اصولگرایان را خود اصولگرایان در عمل خنثی نمایند.

دبیر کل موتلفه افزود: گفتمان پیشرفت وخدمت همچنان در دستور کار اصولگرایان هست ما هر چقدر جلوتر می رویم این مفهوم برای مردم ملموس تر می شود.