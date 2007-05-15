چین از تغییر قانون اساسی ژاپن ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه جیانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت : تحرکات ژاپن برای تغییر قانون اساسی صلح طلب این کشور که پس از جنگ جهانی دوم بر ژاپن حاکم بود، نگرانی هایی را در آسیا به دنبال داشته است

وی از توکیو خواست به مسیر صلح پایبند باشد .

جیانگ یو اظهار داشت : به دلایل تاریخی همسایگان آسیایی ژاپن نگرانی های شدیدی در مورد تحرکات داخلی ژاپن دارند .

وی ادامه داد : حقایق ثابت کرده اند که مسیر توسعه صلح آمیز انتخاب درستی برای ژاپن است و ما امیدواریم توکیو چنین انتخابی داشته باشد .

گفتنی است که پارلمان ژاپن روز دوشنبه بازنویسی قانون اساسی صلح طلب این کشور را که بعد از جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا به توکیو تحمیل شد، تایید کرد .



این اولین بازنگری در قانون اساسی تحمیلی آمریکا است؛ اگر چه تاریخی برای رای گیری درباره متن جدید ارائه نشده است .

آبه نخست وزیر محافظه کار ژاپن، بازنویسی قانون را به عنوان یک هدف عالی قرار داده است .

نظرسنجی ها نشان می دهد که افکارعمومی ژاپن از تغییر قانون اساسی این کشور حمایت می کنند، اما اکثریت آنها هنوز از ماده 9 دفاع می کنند که تحت آن ژاپن حق استفاده از زور و یا تهدید به استفاده از آن را به عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی رد می کند .

بر اساس این گزارش، چنین اصلاحاتی، ژاپن را یک گام به درگیری های نظامی نزدیکتر می کند.

این اصلاحات همکاری های دو جانبه نظامی، دفاعی و اطلاعاتی آمریکا و ژاپن را تسهیل خواهد کرد.

یادآور می شود که ژاپن متحد نظامی اصلی آمریکا در شرق آسیا است و 50 هزار نظامی آمریکایی در این کشور مستقر هستند و همچنین ناوگان هفتم آمریکا که از 18 فروند کشتی تشکیل شده در ژاپن مستقر است.