تأمین مواد اولیه تولید کنندگان محصولات ضد عفونی کننده در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و ساماندهی تولید و عرضه محصولات بهداشتی و ضد عفونی کننده صبح یکشنبه با حضور سعید نبیل رئیس سازمان صمت استان، زکی زاده مدیر کل حوزه اقتصادی استانداری، قجر بیگی معاونت غذا و دارو و معاونین صمت با تولیدکنندگان محصولات بهداشتی استان در محل سالن جلسات سازمان صمت برگزار شد.

سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین در این جلسه اظهار کرد: مواد اولیه تولید کنندگان محصولات بهداشتی و ضد عفونی کننده تأمین می‌شود.

وی از توزیع مواد ضدعفونی کننده به میزان ۹ تن در سطح بازار استان خبر داد و افزود: واحدهای تولید کننده باید با نظارت سازمان صمت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اقدام به توزیع کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: سامانه رسیدگی به شکایات ۱۲۴ از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۰ شب آماده پاسخگویی به شهروندان است.