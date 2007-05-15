استفاده آمریکا از بمب هسته ای در ژاپن اقدامی بر ضد تمدن بشری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از تارنمای کریستین ساینس مانیتور، این روزنامه نگار در کتابی به نام " بازار اتمی، تروریسم و جنگ قدرت هسته ای" که اخیرا منتشر شده ، با اشاره به دلایل جاه طلبانه تکثیر سلاح های هسته ای از سوی قدرتمندان در فصل اول کتاب خود روند بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا را توضیح می دهد و آثار زیان بار این اقدام را بیان می کند.

لانجویش در مورد استفاده آمریکا از سلاح هسته ای بر علیه ژاپن می گوید : اگرچه این دو بمب به پایان بشریت منجر نشد ، اما جرقه چنین آتشی را روشن کرد، آمریکا یک تئوری علمی را به یک واقعیت تلخ تبدیل کرد و این دو بمب ارزش های اخلاقی و تمدن بشری را از بین بردند.

وی در کتاب خود آورده است که فناوری تسلیحات هسته ای ابزار موثری شده که به کشورهای دارنده این گونه تسلیحات اجازه می دهد که بدون صرف هزینه های زیاد، جاه طلبی های خود را ارضا کنند.

لانجویش می گوید که در دنیای آینده چاره ای جز این نیست که انسان ها، مشکلات جهان در حال پیشرفت را بپذیرند، چون بشریت قادر به مبارزه با جاه طلبی کشورهای قدرتمند نیست .