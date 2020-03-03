مردم از اصلاح طلبان راضی نیستند/ مجلس نیاز به نظارت درونی دارد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اغلب مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به منتقدان جدی دولت رای دادند، اظهار داشت: پیام این انتخاب مردم آن بود که آنان نسبت به شرایط موجود در دولت و مجلس دهم گلایه و نارضایتی دارند و انتظارشان آن است که برای حل مشکلات کشور و پیگیری مطالبات آنان اقدامات جدی انجام شود.

وی افزود: مردم با انتخاب نیروهای انقلابی، پیام واضح و روشنی را به طیف اصلاح طلبان و همچنین اعتدالیون طرفدار دولت دادند مبنی بر اینکه از عملکرد آنها راضی نیستند و به همین دلیل گزینه‌ها و نامزدهای این جناح‌های سیاسی را خیلی کم مورد اقبال قرار دادند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در این دوره از انتخابات اقبال بسیار زیادی به نیروهای انقلابی نشان دادند، تصریح کرد: انتظار مردم از منتخبان مجلس یازدهم و نیروهای انقلابی این است که آنان در مجلس بعدی گام‌های بلند و موثری برای پیگیری و حل مشکلات مردم بردارند.

کریمی تاکید کرد: منتخبان مردم در مجلس یازدهم که عمدتاً از طیف نیروهای انقلابی و ارزشی هستند باید در سپاس و تقدیر از مردم به جهت انتخاب شان، نهایت دقت را در عملکرد شان داشته باشند و تلاش و مجاهدت بسیار زیادی برای پیگیری مشکلات مردم کنند.

وی بیان کرد: وحدت و انسجام نمایندگان مجلس یازدهم می‌تواند زمینه ساز حرکت به سمت پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات آنان باشد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعاً مجلس نیاز به تقویت و نظارت درونی برای جلوگیری از هر گونه تخلف نمایندگان دارد که این ساز و کار قانونی باید در مجلس آینده تقویت شود.