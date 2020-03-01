ابتکار ناجا در تولید ماسک از پارچه کلاه خلبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا حسینی در تشریح این خبر اظهار داشت: موج نگرانی مردم از شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا در بازار برای تهیه ماسک، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را که در خط مقدم مبارزه با این بیماری قرار دارند با کمبود ماسک مواجه کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران از وظایف ذاتی بیمارستان‌های نظامی به شمار می‌رود، عنوان کرد: بخش‌های مختلف بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر (عج) ناجا از جمله آماد و پشتیبانی، مدیریت بحران و کنترل عفونت با تعامل و همفکری در اقدامی جهادی و ابتکاری تصمیم گرفتند کمبود ماسک مورد نیاز بیمارستان را با بهره برداری از ظرفیت‌های موجود جبران کنند.

سردار حسینی در خصوص سطح ایمنی و ویژگی این ماسک ابتکاری گفت: این ماسک با یک پنجم هزینه خریداری ماسک‌های موجود در بازار از فوم سه لایه و از جنس پارچه‌هایی که در کلاه خلبانی استفاده می‌شود، تهیه و یک مفتول سیمی به عنوان گیره بینی در این ماسک تعبیه شده است.

معاون بهداد ناجا، ضد حساسیت بودن، عدم پرزدهی و قابلیت اتوکلاو یا همان ضد عفونی کردن را از ویژگی‌های این ماسک طبی عنوان و خاطرنشان کرد: این ماسک با ابتکار عمل رئیس آماد و پشتیبانی بیمارستان طراحی و پس از تأیید اداره کل بهداشت این معاونت به همت کارکنان زحمتکش خیاط خانه بیمارستان به تولید انبوه رسید.

وی با اشاره به تولید یک هزار عدد ماسک طبی طی ۴ روز گذشته اظهار داشت: این ماسک‌ها قبل از ورود به چرخه مصرف و توزیع بین کارکنان درمانی تحت فرآیند اتوکلاو (ضدعفونی) و بسته بندی بهداشتی قرار می‌گیرد.

سردار حسینی با اشاره به همزمان شدن موج بیماری آنفلوآنزای فصلی با بیماری کرونا و افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستان‌ها تصریح کرد: به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر (عج) و کاهش ترددها در اورژانس، چادر تریاژ (سطح بندی بیماران) بیماران کرونا در محوطه بیمارستان برپا شده است و افراد دارای علائم سرما خوردگی و آنفلوآنزا در این چادر تحت غربالگری‌های اولیه قرار می‌گیرند و در صورت مشکوک بودن به بیماری کرونا از طریق آمبولانس ویژه به بیمارستان‌های هدف قرنطینه و درمان بیماران کرونایی انتقال می‌یابند.

معاون بهداد ناجا با اشاره به اینکه بیماری کرونا شباهت زیادی به علائم سرماخوردگی وآنفلوآنزا دارد، توصیه کرد: افراد در صورت داشتن علائم معمول سرماخوردگی و آنفلوآنزا در منزل بمانند و استراحت کنند اما در صورت داشتن علائم حاد تنفسی بلافاصله به بیمارستان‌های معین پذیرش و درمان بیماری کرونا مراجعه کنند.

سردار حسینی رعایت بهداشت فردی و عمومی را شاه کلید پیشگیری از شیوع کرونا عنوان کرد و رعایت اصولی بهداشت دست را در این راستا بسیار حائز اهمیت دانست.