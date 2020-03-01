تشدید نظارت ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سو استفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا ، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار ، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی هرمزگان با بیان اینکه نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.

صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به عمل آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.

وی بیان داشت: دستگاه قضائی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سو استفاده‌ای را نخواهد داد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار کرد: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضائی در مقابله با جرایم اقتصادی است.

صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضائی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و همزمان دستگاه قضائی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.