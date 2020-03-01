آزادی ۴ زندانی به همت خبرنگاران و اهالی رسانه استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله روحانی‌منش پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آزادی ۴ زندانی جرایم غیر عمد به همت اصحاب رسانه و خیران اظهار کرد: جامعه رسانه استان با همکاری ستاد دیه و خانه مطبوعات با دو هدف فرهنگ‌سازی در کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و اقدام عملی در این زمینه نسبت به انجام این کار خیر ورود کرده‌اند.

وی از جمع‌آوری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان توسط خبرنگاران و خیران رسانه‌ای استان همدان خبر داد و گفت: مبلغ ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز از سوی ستاد دیه برای آزادی این ۴ زندانی اختصاص یافت.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه با احتساب این دو رقم مبلغ ۲۴ میلیون تومان برای آزادی این عزیزان صرف شده است، افزود: مقدمات آزادی این ۴ نفر طی دو روز آینده انجام می‌شود تا به آغوش گرم خانواده بازگردند.

وی در تشریح جزئیات پرونده این ۴ نفر گفت: یکی از افراد دربند یک جوان متولد ۶۵ و متأهل است که به خاطر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدهی دو ماه در زندان به سر می‌برد.

روحانی‌منش با بیان اینکه یک جوان متولد ۶۶ نیز با بدهی ۵.۵ میلیون تومانی ۴ ماه در زندان است که با کمک اصحاب رسانه آزاد خواهد شد، افزود: یک جوان متولد ۶۲ نیز با ۵.۵ میلیون تومان بدهی ۸ ماه است زندانی شده که به زودی با کمک خبرنگاران به کانون خانواده‌اش بازخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه یک جوان متولد ۶۶ نیز با بدهی ۶.۵ میلیون تومانی از کمک خیران رسانه‌ای بهره‌مند خواهد شد، اظهار کرد: هر ۴ نفری که به علت عدم توانایی پرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند مرد هستند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان در ادامه با تقدیر از اصحاب رسانه استان به منظور دغدغه‌مندی در این زمینه و توجه به مسئولیت اجتماعی گفت: به طور حتم اقدامات عملی در زمینه فرهنگ‌سازی هم به ثواب نزدیک‌تر و هم تأثیرگذارتر است.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه کار خیر خود را با عنوان «مهر علوی» شروع کردند، اظهار کرد: کار جمع‌آوری کمک از سالروز میلاد حضرت زینب (س) آغاز شد و به طور رسمی تا سالروز میلاد حضرت زهرا (س) ادامه داشت.

روحانی‌منش برگزاری جشن آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور اصحاب رسانه و تعدادی از مسئولان در روزهای منتهی به میلاد باسعادت امام علی (ع) را از برنامه‌های پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: البته برگزاری این مراسم منوط به وضعیت بیماری کرونا در استان همدان است.

وی با بیان اینکه امیدوارم با کاهش این بیماری زمینه برگزاری این جشن نیز مهیا شود، از مردم استان دعوت کرد به حدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه «هرکس بنده مؤمنی را آزاد کند، در مقابل هر عضوی از اعضای او، برایش آزادی عضوی از آتش به بار خواهد نشست» جامه عمل بپوشانند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان در پایان گفت: ستاد دیه استان با شماره حساب ۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ سیبا بانک ملی، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲ بانک ملی، شماره حساب جام بانک ملت ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۷ و شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ آماده دریافت کمک‌های خیران و نیکوکاران است.