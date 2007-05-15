اعتراض اعلمی به عدم حضور وزیر کشور در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اکبر اعلمی نماینده تبریز در جلسه علنی امروز در یک تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: به موجب آیین نامه مجلس وزیر مورد سئوال مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سئوال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد و گرنه رئیس مجلس باید وی را بازخواست کند، مگر آنکه وزیر رسما و با عذرخواهی، تقاضای تاخیر حداکثر برای یک ماه را نموده باشد و قبول این تقاضا منوط به رای مجلس است.

اعلمی گفت: در تاریخ 9 خرداد سال 85 بنده درمورد اتفاقات ناگواری که در آذربایجان رخ داده بود و برخوردهای غیر قانونی که با مردم صورت گرفت که نمونه آن را امروز در اقلید شاهدیم سوالی را مطرح کردم و وزیر در کمیسیون حاضر شد و پاسخ ایشان قانع کننده نبود و موضوع به صحن علنی ارجاع شد.

نماینده تبریز تصریح کرد: هم اکنون یک سال است که در نوبت هستم لذا حتی در صورت موجه بودن علت عدم حضور وزیر در صحن این موضوع خود به خود موضوعیت خود را از دست داده است.

اعلمی خاطرنشان کرد: در دستور هفتگی مجلس هم، سوال بنده از وزیر کشور چاپ شده بود امروز هم توسط منشی هیات رئیسه اعلام وصول شد. متاسفانه هم اکنون سه روز است که به شیوه های مختلف تحت فشار هستم که سوال را امروز مطرح نکنم ، به طوری که شب گذشته هم معاون وزیر کشور به من زنگ زد و گفت تاریخ سوال را عوض کنم.

نماینده تبریز گفت: سوال بنده این است که آقایان ادعا داشتند که شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفته که سوال بنده در تاریخ دیگری طرح شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یاد آور شد: شورای عالی امنیت ملی نمی تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند ضمن اینکه سوال من در مورد عملکرد همین افرادی است که هم اکنون عضو شورای امنیت ملی هستند. اگر قرار باشد ساز مطبوعات و مجلس را شورای عالی امنیت ملی کوک کند و با توجه به اتفاقات ناگواری که هم اکنون در اقلید و مشابه آن در آذربایجان رخ داده است ، آنها برای ما اعلام کنند که چه تاریخی سوال طرح شود، شما مطمئن باشید که دیری نخواهد پایید در این مملکت ما استبداد خفقان حاکم خواهد شد .

اعلمی خطاب به باهنر رئیس جلسه علنی امروز ملجس گفت: با توجه به یادداشتی که شما به بنده داده اید و شخصا اعلام کرده اید که اخطار شما را وارد می دانم . حال سوال بنده از شما این است که آیا شورای عالی امنیت ملی و یا اساسا خود وزیر کشور می‌توانند خود سرانه به ما اعلام کنند که من امروز در مجلس برای پاسخگویی به سوال نماینده حاضر نمی شوم.

وی افزود: اگر با من موافق هستید که قطعا طبق آیین نامه موافق هستید ، بفرمایید که چگونه ایشان را باز خواست خواهید کرد زیرا روز گذشته هم وزیر امور خارجه برای پاسخ به سوال نماینده دیگری به صحن نیامد، بدون اینکه مقررات و اصول قانون اساسی را رعایت کنند.

محمد رضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت ، در پاسخ، تذکر اعلمی را وارد دانست و گفت: در خصوص اخیر در حضور وزیران در مجلس در موعد 10 روز بارها صحبت شده است به دلیل وجود تعداد زیاد سوالات نمایندگان نمی توان نوبت 10 روز را بر طبق آیین نامه به وزیران داد.

وی افزود: اگر وزیر بخواهد حضور خود در صحن علنی را به تاخیر بیندازد باید این تاخیر به تصویب مجلس برسد.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در برخی مواقع ممکن است سفر و یا یک دیدار ضروری بین المللی باشد، وزیران طی درخواستی می توانند از مجلس نسبت به تاخیر انداختن سوال برای سه روز با توافق مجلس اجازه بگیرند.

وی گفت: از وزیر کشور در مورد علت عدم حضور خود در نشست امروز سوال خواهیم کرد و سوال شما نیز در اولین فرصت مطرح می شود.

باهنر تاکید کرد: در مورد اعلام رسمی بازخواست از وزیران تاخیر کننده در آیین نامه مجلس اشاره ای نشده است.