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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

در همایش ناظرین نهبندان عنوان شد :

رسالت ناظرین شورای نگهبان در سازندگی جامعه بسیار خطیر است

خراسان جنوبی - خبرگزاری مهر : مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت : ناظرین شورای نگهبان در سازندگی جامعه رسالتی خطیر بر عهده دارند و باید در جهت خودسازی و رضایت خداوند تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در همایش ناظرین نهبندان که امروز در حسینیه سیدالشهدای این شهرستان برگزار شد بر لزوم آمادگی و انسجام تشکیلاتی ناظرین و بازرسان شورای نگهبان تاکید کرد و افزود : برگزاری همایش های فصلی و دوره های بازآموزی و آموزشی ویژه ناظرین از برنامه های دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان های خراسان جنوبی است.

وی صداقت، وفای به عهد و امانتداری را از شاخصه های برجسته ناظرین انتخابات دانست و گفت : با تلاش ها و گزینش های مبتنی بر کارآمدی و شایستگی در حال حاضر یکی از بهترین شبکه های نظارت و بازرسی انتخابات در کشور در خراسان جنوبی استقرار دارد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی به تصویت طرح تجمیع انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود : به موجب این مصوبه مدت زمان چهارمین دوره مجلس خبرگان به 10 سال افزایش یافت.

امام جمعه نهبندان نیز در این مراسم تلاش ناظرین شورای نگهبان در انتخابات را ستود و گفت : امر نظارت بر انتخابات خطیر و سرنوشت ساز است.

حجت الاسلام و المسلمین ابومحمد ربانی افزود : باید تحت هر شرایطی با حفظ بی طرفی و با حضور فعال در عرصه انتخابات در راستای مصالح کشور و نظام عمل کنیم .

کد مطلب 486691

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