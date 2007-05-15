رسالت ناظرین شورای نگهبان در سازندگی جامعه بسیار خطیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در همایش ناظرین نهبندان که امروز در حسینیه سیدالشهدای این شهرستان برگزار شد بر لزوم آمادگی و انسجام تشکیلاتی ناظرین و بازرسان شورای نگهبان تاکید کرد و افزود : برگزاری همایش های فصلی و دوره های بازآموزی و آموزشی ویژه ناظرین از برنامه های دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان های خراسان جنوبی است.

وی صداقت، وفای به عهد و امانتداری را از شاخصه های برجسته ناظرین انتخابات دانست و گفت : با تلاش ها و گزینش های مبتنی بر کارآمدی و شایستگی در حال حاضر یکی از بهترین شبکه های نظارت و بازرسی انتخابات در کشور در خراسان جنوبی استقرار دارد .

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مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی به تصویت طرح تجمیع انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود : به موجب این مصوبه مدت زمان چهارمین دوره مجلس خبرگان به 10 سال افزایش یافتامام جمعه نهبندان نیز در این مراسم تلاش ناظرین شورای نگهبان در انتخابات را ستود و گفت : امر نظارت بر انتخابات خطیر و سرنوشت ساز استحجت الاسلام و المسلمین ابومحمد ربانی افزود : باید تحت هر شرایطی با حفظ بی طرفی و با حضور فعال در عرصه انتخابات در راستای مصالح کشور و نظام عمل کنیم