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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

عضو فراکسیون اکثریت مجلس در گفتگو با مهر:

مذاکره با آمریکا به "رابطه" منتهی نمی شود/ طرح همزمان تجدید رابطه با مصر و آمریکا نشان از عزم جدید ایران برای گسترش روابط دیپلماتیک دارد

مذاکره با آمریکا به "رابطه" منتهی نمی شود/ طرح همزمان تجدید رابطه با مصر و آمریکا نشان از عزم جدید ایران برای گسترش روابط دیپلماتیک دارد

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی گفت:طرح همزمان تجدید رابطه با مصر و مذاکره با آمریکا نشان از عزم جدید ایران برای گسترش روابط دیپلماتیک دارد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات جدید در تصمیم گیری های سیاست خارجی کشورمان و اظهار آمادگی برای مذاکره با آمریکا گفت: روابط کشورها در جهان امروز، پیچیدگی های خاصی دارد و شرایط هر کشوری برای برقراری مذاکره، ثابت نبوده و تابع شرایط زمانی و مکانی است و به همین دلیل نباید توقع داشت که عدم وجود رابطه با برخی کشورها، یک مساله دائمی و همیشگی شود.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: زمزمه مذاکره ایران و آمریکا باعث شد که بسیاری از کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی به سمت ایران چرخش داشته باشند و بحران روابط آنان با ایران کم شود، این مساله می تواند یکی از پیامدهای مثبت مذاکره ایران و آمریکا در شرایط فعلی باشد.

وی گفت:همزمان مطرح شدن تجدید رابطه با آمریکا و مصر نشان از عزم جدید ایران برای گسترش روابط دیپلماتیک دارد.

میرتاج الدینی اظهار داشت: مذاکره آتی با آمریکا یک موضوع محدود(عراق) دارد و فکر نمی کنم این مذاکره محدود به "رابطه" منتهی شود.

کد مطلب 486692

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