۲۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری در سال ۹۸/ اهلیت فنی ملاک واگذاری است

علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد میزان خصوصی سازی در سال جاری، اظهار داشت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری داشته ایم که بخش اعظم این واگذاری در بهمن ماه بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در این مدت به دنبال اهلیت سنجی برای واگذاری‌ها بودیم. زیرا یکی از ایراداتی که داشتیم این بود که به اهلیت حرفه ای و فنی در واگذاری‌ها، کمتر می‌پرداختیم.

وی ادامه داد: در واگذاری‌های اخیر به عنوان نمونه در واگذاری پالایشگاه‌های نفت شیراز و لاوان، به طور جد، موضوع اهلیت حرفه ای و فنی را مورد بررسی قرار دادیم.

صالح گفت: تاکنون بیشتر روی توانگری مالی افراد متمرکز بودیم و این مساله ملاک ما برای واگذاری بود اما با توجه به تغییر رویکردی که داده ایم، مساله اهلیت فنی و مدیریتی را به صورت دقیق‌تر لحاظ می‌کنیم.