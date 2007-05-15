به گزارش خبرگزاری مهر، پیش ‌نویس طرح "رابطه امپریالیسم خبری غرب و مهندسی افکار عمومی با فرایند توسعه، بررسی موردی رسانه‌های فارسی‌زبان با هدف ایران" با محوریت دکتر آقایی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه گروه غرب شناسی، طرحهای جاری گروه از سال 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بحث درباره آنها، مقرر شد تعدادی از طرحهای اجرا نشده سالهای قبل که هنوز اولویت و اهمیت آنها محرز است، در اولویت کاری گروه برای سال‌های 86 و 87 قرار گیرند و اصلاحات و تغییراتی نیز در عناوین بعضی از این طرحها ایجاد شدند.

از جمله این اصلاحات می توان به تغییر نام طرح دین و جهانی شدن به ادیان ابراهیمی و جهانی شدن اشاره نمود. همچنین طرح رسالت جهان اسلام در مواجهه با صهیونیسم جهان به موضع جهان اسلام در مواجهه با صهیونیسم تغییر کرد.

براساس مصوبات جلسه صد و هفتاد و نهم گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، طرحنامه دکتر آقایی باعنوان "رابطه امپریالیسم خبری غرب و مهندسی افکار عمومی با فرایند توسعه، بررسی موردی رسانه‌های فارسی‌زبان با هدف ایران" مطرح و مقرر شد اشکالات و ابهامات آن به محقق منعکس شوند تا در طرحنامه جدید موردتوجه گروه و پژوهشگر طرح قرار گیرد.

همچنین عناوین طرحهای جاری گروه از سال 83 تا 87 مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در برخی عناوین داده شدند.

عنوان "روشنگری و پیامدهای آن" به عنوان طرح دکتر حسین کلباسی در سال 86 پذیرفته شد و مقرر گردید طرحنامه آن تدوین و به گروه ارائه شود.

همچنین مقرر شد که کرسی نقد و نظریه‌پردازی نمایشنامه «ایرانیان اثر آشیل» با حضور استادان و کارشناسان از جمله آقایان داوری‌اردکانی، کزازی، ملاصالحی و طالب‌زاده برگزار شود.

جلسه گروه غرب شناسی، با حضور ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر گروه غرب شناسی و جمعی از اعضای شورا و هیأت علمی این گروه در دفتر مرکزی پژوهشگاه تشکیل شد.