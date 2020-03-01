قرارگاه فرعی مبارزه با ویروس کرونا در شمالغرب نزاجا آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم علی حاجیلو ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی قرارگاه فرعی مبارزه با کرونا افزود: در پی دستور فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرارگاه‌های فرعی مبارزه با ویروس کرونا در سراسر نیروی زمینی محوری ارتش تشکیل و آمادگی لازم در راستای مبارزه با این ویروس منحوس را دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نزاجا گفت: پزشکان متخصص نیروی زمینی و کادر درمانی بیمارستانها و یگان‌های بهداشت و درمان و گردان‌های جنگ نوین، همچنان که در بلایای طبیعی همراه و غمخوار مردم ایران بودند و هستند.

امیر حاجیلو ادامه داد: به مثل کلام رهبری ارتش فدای ملت هستند؛ در این برهه از زمان نیز با تمام امکانات در مبارزه و پشتیبانی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در صف اول مبارزه ایستاده‌اند.

در این جلسه با رمز یا امیرالمومنین مولای متقیان علی (ع) آغاز این قرارگاه را اعلام کرد.