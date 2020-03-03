والیبال از ۵۰ روز تعطیلی لطمه خورد/ حق بازیکنان نباید ضایع شود

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: به هر حال شرایط کشور بحرانی است بحث ملی مطرح می‌باشد و نمی‌خواهیم خانواده‌ها آسیب ببینند.

سرمربی تیم والیبال سایپا در ادامه به ۵۰ روز تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر والیبال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل سلامتی بازیکنان و جامعه مسابقات لیگ تعطیل شد اما والیبال آسیب اصلی خود را از ۵۰ روز تعطیلی گذشته دید. اگر این تعطیلی نبود الان مسابقات مرحله گروهی به پایان رسیده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است فدراسیون تصمیمی بگیرد باید این تصمیم با خرد جمعی و حضور مربیان و کارشناسان والیبال باشد همانطور که امروز در فدراسیون والیبال درباره شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات لیگ تصمیم قطعی گرفته شد و کسی نمی‌تواند نسبت به آن اعتراض کند چرا که این تصمیم حاصل یک تصمیم جمعی بوده است. در گذشته نیز باید درباره ۵۰ روز تعطیلی نظر کارشناسان و مربیان لیگ برتر گرفته می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.

شهنازی اظهار کرد: از داورزنی می‌خواهم که برای آینده نیز این چنین عمل کند و برای تصمیم گیری های مهم از خرد جمعی استفاده کند. این تجربه خوبی برای فدراسیون شد تا در آینده، تصمیمات انفرادی گرفته نشود. همه از آن ۵۰ روز تعطیلی ناراحت هستند و آسیب آن را نیز امروز همه شاهد هستیم و امیدوار هستم که برای آینده دیگر این اتفاقات رخ ندهد.

وی تاکید کرد: باید به باشگاه‌ها احترام گذاشته شود. باشگاه‌ها در والیبال کشور مهم و تأثیرگذار هستند اگر باشگا ه ها نباشند شرایط برای تمام فدراسیون‌ها خوب نخواهد بود باید ارزش و اعتبار باشگاه‌ها را حفظ کنند.

سرمربی تیم والیبال سایپا به قرارداد بازیکنان اشاره کرد و گفت: امیدوارم درباره حق و حقوق بازیکنان تصمیمات خوبی گرفته شود چرا که بازیکنان در این تعطیلی مقصر نیستند بسیاری از بازیکنان نیاز مالی دارند باید تدابیر جدی در این زمینه اندیشیده شود. یک تعدادی از بازیکنان قراردادهای خوبی دارند بازیکنان بزرگی هستند و مشکلات مالی ندارد اما برخی از بازیکنان واقعاً زندگی خود را از راه والیبال تأمین می‌کند امیدوارم تفکر منطقی در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: از مدیریت باشگاه سایپا ممنون هستم امسال شرایط ایده‌آل را برای ما فراهم کرده بودند و پرداختی‌ها به موقع انجام می‌شد. نسبت به سال گذشته با حضور مدبر و فراهانی باشگاه شرایط ایده آلی از نظر پرداخت نسبت به گذشته داشت.