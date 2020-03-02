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۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۲

توضیح سرپرست سازمان لیگ برتر فوتسال در مورد مسابقات

توضیح سرپرست سازمان لیگ برتر فوتسال در مورد مسابقات

سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتسال در مورد تعطیلی مسابقات توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در خصوص برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم فوتسال کشور در فصل مسابقاتی ۹۹-۹۸ گفت: به دنبال درخواست فدراسیون فوتبال و موافقت ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری در رابطه با مبارزه و پیشگیری از این بیماری و به جهت حفظ سلامت بازیکنان و مربیان و داوران و عوامل برگزاری مسابقات و اصحاب رسانه گفت؛ با توجه به نامشخص بودن تاریخ برگزاری مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا و زمان مکفی برای برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور ، فینال این مسابقات پس از هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در اوایل سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

وی افزود: دیدارهای هفته چهاردهم ( معوقه ) گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال کشور که مقرر بود در روزهای جمعه و شنبه شانزدهم و هفدهم اسفند ماه برگزار شود ملغی اعلام و زمان دقیق برگزاری این دیدارها و نیز مرحله پلی آف این مسابقات پس از هماهنگی های لازم متعاقبا اعلام خواهد شد.

جابری گفت: مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور از ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۹ آغاز خواهد شد. همچنین دور برگشت مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقات لیگ برتر در بخش بانوان از اواسط فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4867081

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