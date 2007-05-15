به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، آخرین مصوبات هیات وزیران را تشریح کرد.

به گفته الهام ، هیات دولت با تاسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان موافقت کرد و بر اساس این مصوبه، وزارت امور خارجه موظف شد تا در قزاقستان سرکنسولگری دایر کند و همچنین سرکنسولگری قزاقستان نیز در گرگان تاسیس خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین از تصویب آئین نامه ساماندهی سواحل دریای خزر و عمان خبر داد.

به گفته الهام، تمامی دستگاه های دولتی که سواحل دریای خزر و عمان را اشغال کرده اند، باید هر چه زودتر آن سواحل را در اختیار دولت قرار دهند. حریم دریاها، آزاد سازی قانونی سواحل دریا، ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز برای استفاده عمومی از دیگر بخش های این مصوبه به حساب می آید

سخنگوی دولت در ادامه، از اختصاص 7 هزار و 768 میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی در سال جدید خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه پروژه هایی که در سال جدید به پایان می رسند ، می توانند از این بودجه استفاده کنند تا هر چه زودتر پروژه های عمرانی کشور در سال 86 به پایان برسد.

به گفته دکتر الهام، هیات دولت موافقت کرد که قسمتی از مجموعه ورزشی انقلاب به شهرداری تهران واگذار شود و شهرداری نیز ورزشگاه کبکانیان را به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.

الهام از دیگر مصوبات هیات دولت، به تغییر محل بازارچه خراسان جنوبی، اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه محل بازارچه خراسان جنوبی که در میل 73 قرار دارد ، با موافقت دو کشور ایران و افغانستان به میل 78 که خط مرزی به حساب می‌آید تغییر کرد.

به گفته الهام ، در جلسه هیات وزیران همچنین آئین نامه واگذاری قسطی انشعاب آب، برق و گاز به تصویب هیات وزیران رسید. بر همین اساس و در راستای کمک به محرومین، دولت به وزارت نیرو دستور داده تا انشعابات آب و برق را هر چه زودتر انجام دهد. همچنین انشعاب گازرسانی بر اساس مصوبه هیات وزیران باید با دریافت 20 درصد از کل هزینه انشعاب در تمامی کشور انجام شود.

سخنگوی دولت، بخشش بدهی جرائم کشاورزان استان های کشور را از دیگر مصوبات هیات وزیران برشمرد و گفت: کلیه جرائم وام گیرندگان روستایی که در حوادث غیر مترقبه پرداخت شده تا سقف 50 میلیون ریال، بخشیده شده و جرایم بالای 50 میلیون ریال نیز در مدت زمان 5 سال باید تقسیط شود.

سخنگوی دولت همچنین از اختصاص 120 میلیارد تومان بودجه برای پرداخت وام قرض الحسنه از سوی وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم برای شهریه دانشجویان خبر داد.

به گفته الهام ، هیات وزیران همچنین 445 میلیارد تومان بودجه برای نوسازی ناوگان ریلی و هوایی کشور اختصاص داد.