به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک ۳۱ استان در کل کشور مشخص و تشریح کرد.
گفتنی است یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار شد و براساس اعلام وزارت کشور ۴۲.۵۷ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، انتخابات این دوره مجلس اسلامی را رقم زدند.
براساس این گزارش، جزئیات مشارکت به شرح ذیل است:
|ردیف
|استان
|مشارکت
|ردیف
|استان
|مشارکت
|۱
|کهگیلویه و بویراحمد
|۷۰.۶۶
|۱۷
|بوشهر
|۴۶.۸۱
|۲
|خراسان جنوبی
|۶۶.۱۲
|۱۸
|مازندران
|۴۵.۶۵
|۳
|ایلام
|۶۰.۸۹
|۱۹
|فارس
|۴۵.۱۱
|۴
|سیستان و بلوچستان
|۶۰.۶۸
|۲۰
|همدان
|۴۴.۸۱
|۵
|خراسان شمالی
|۵۷.۲۱
|۲۱
|قم
|۴۳.۰۲
|۶
|گلستان
|۵۷.۱۵
|۲۲
|خوزستان
|۴۲.۹۶
|۷
|هرمزگان
|۵۲.۵۱
|۲۳
|کرمانشاه
|۴۲.۸۵
|۸
|چهارمحال و بختیاری
|۵۲.۳۳
|۲۴
|آذربایجان شرقی
|۴۲.۸۳
|۹
|کرمان
|۵۰.۵۶
|۲۵
|قزوین
|۴۲.۱۹
|۱۰
|اردبیل
|۵۰.۲۹
|۲۶
|گیلان
|۴۱.۹۶
|۱۱
|زنجان
|۴۸.۶۳
|۲۷
|مرکزی
|۳۹.۷۱
|۱۲
|آذربایجان غربی
|۴۸.۲۳
|۲۸
|اصفهان
|۳۶.۳۸
|۱۳
|خراسان رضوی
|۴۸.۱۷
|۲۹
|کردستان
|۳۲.۶۵
|۱۴
|یزد
|۴۷.۹۰
|۳۰
|البرز
|۲۸.۴۱
|۱۵
|لرستان
|۴۷.۵۸
|۳۱
|تهران
|۲۶.۲۴
|۱۶
|سمنان
|۴۷.۴۵
|جمع کل
|۴۲.۵۷
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