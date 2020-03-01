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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۴۷

از سوی وزارت کشور؛

میزان مشارکت در انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها اعلام شد

میزان مشارکت در انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها اعلام شد

آمار میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان از سوی وزارت کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک ۳۱ استان در کل کشور مشخص و تشریح کرد.

گفتنی است یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار شد و براساس اعلام وزارت کشور ۴۲.۵۷ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات، انتخابات این دوره مجلس اسلامی را رقم زدند.

براساس این گزارش، جزئیات مشارکت به شرح ذیل است:

ردیف استان مشارکت ردیف استان مشارکت
۱ کهگیلویه و بویراحمد ۷۰.۶۶ ۱۷ بوشهر ۴۶.۸۱
۲ خراسان جنوبی ۶۶.۱۲ ۱۸ مازندران ۴۵.۶۵
۳ ایلام ۶۰.۸۹ ۱۹ فارس ۴۵.۱۱
۴ سیستان و بلوچستان ۶۰.۶۸ ۲۰ همدان ۴۴.۸۱
۵ خراسان شمالی ۵۷.۲۱ ۲۱ قم ۴۳.۰۲
۶ گلستان ۵۷.۱۵ ۲۲ خوزستان ۴۲.۹۶
۷ هرمزگان ۵۲.۵۱ ۲۳ کرمانشاه ۴۲.۸۵
۸ چهارمحال و بختیاری ۵۲.۳۳ ۲۴ آذربایجان شرقی ۴۲.۸۳
۹ کرمان ۵۰.۵۶ ۲۵ قزوین ۴۲.۱۹
۱۰ اردبیل ۵۰.۲۹ ۲۶ گیلان ۴۱.۹۶
۱۱ زنجان ۴۸.۶۳ ۲۷ مرکزی ۳۹.۷۱
۱۲ آذربایجان غربی ۴۸.۲۳ ۲۸ اصفهان ۳۶.۳۸
۱۳ خراسان رضوی ۴۸.۱۷ ۲۹ کردستان ۳۲.۶۵
۱۴ یزد ۴۷.۹۰ ۳۰ البرز ۲۸.۴۱
۱۵ لرستان ۴۷.۵۸ ۳۱ تهران ۲۶.۲۴
۱۶ سمنان ۴۷.۴۵ جمع کل ۴۲.۵۷

کد مطلب 4867145
طیبه بیات

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    نظرات

    • تنها IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چطور آمار کل مشارکت شد 42.57 درصد؟؟؟ به قول وزیر کشور تعداد واجدین شرایط 61172298 نفر بود . باز هم به قول همان وزیر کشور آمار مشارکت کنندگان 24512404 نفر بود. حاصل تقسیم این اعداد می شود 40.07 درصد نه 42.57!!! هرچند این آمار حضور هم دروغی بیش نیست.

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