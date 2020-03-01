به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری عصر یکشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با کرونا استان بوشهر اظهار داشت: مراجعاتی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها داشتیم که بعد از نمونه‌برداری و ارسال آزمایشگاه مرجع تاکنون هیچ‌کدام مثبت نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه چهار استان اطراف استان بوشهر به این بیماری آلوده هستند، به‌طور قطع این انتقال به استان ما نیز صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد مثبت ویروس کرونا در استان بوشهر ثبت‌نشده است گفت: تاکنون موارد با شک بالا به ویروس کرونا در استان بوشهر برای آزمایش به مرکز کشور ارسال‌شده است که جواب همه آن‌ها منفی بوده است.

وی بیان کرد: مردم باید با حفظ خونسردی و با رعایت کامل نکات بهداشتی با این مسئله برخورد و مسائلی که آموزش داده می‌شود را رعایت کنند.

مردم به شایعه‌ها توجه نکنند

کشمیری گفت: مردم به شایعه‌ها توجه نکنند و اگر مورد مثبتی از این ویروس در استان باشد به‌طور یقین به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، چراکه دلیلی برای پنهان کردن موضوع وجود ندارد و قابل پنهان کردن نیست این بیماری یک بیماری مشخص است.

همکاری مردم و سازمان‌ها

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها به همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، فضای مجازی و رسانه‌ها نیاز داریم تا ضمن رعایت نکات پیشگیرانه در صورت آلودگی بتوانیم به راحتی از این شرایط گذر کنیم.