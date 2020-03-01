برای واردات تجهیزات مهار کرونا سیاست تشویقی اتخاذ کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک بازار از شیوع ویروس کرونا متأثر شدند که توجه بیشتر سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی را می‌طلبد.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای کوچک بازار با امید به فروش شب عید خریدهای خود را انجام داده اند، اما اکنون با معضل شدید تقاضا مواجه هستند که در پی آن با معضل چک‌های برگشتی و پرداخت اقساط بانکی روبه رو خواهند شد بنابر این پیشنهاد ما این است که مسئولان دولتی این مساله را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. پیشنهاد ما این است سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور برای مدت دو ماه از پیگیری مجموعه مسائل دست نگه دارند تا واحدها و کسب و کارها از این بحران عبور کنند.

رئیس بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه هم اکنون همه واحدهای تولیدی زیر مجموعه اتاق بازرگانی و تشکل‌های وابسته به اتاق در همکاری با وزارت صنعت به صورت شبانه روزی و سه شیفته مشغول تولید هستند گفت: برخی از مواد محصول مورد استفاده در کرونا از جمله کیت‌های تشخیص، وارداتی است بنابراین تقاضای ما از مسئولان این است برای جبران کمبودهای تولیدات داخل و واردات تجهیزاتی که تولید داخل ندارند تسهیلات لازم برای واردات آن هم به مدتی محدود فراهم شود که یکی از این تسهیلات واردات مواد و تجهیزات خاص بدون انتقال ارز است که از این طریق می‌توانیم از کمک‌های ایرانیان مقیم خارج نیز بهره‌مند شویم.

شافعی افزود: فعالان اقتصادی آمادگی دارند کمبودهای کشور را در مبارزه با ویروس کرونا رفع کنند، اما باید توجه کرد که فعالیت‌های اقتصادی و فعالان عرصه تولید کشور متأثر از پیامدهای ویروس کرونا هستند و در بعضی موارد این تأثیر پذیری به قدری حاد است که ممکن است در برخی فعالیت‌های اقتصادی به رکود کامل کشیده شویم که صنعت هتل داری، رستوران‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی از جمله آن هستند.

به گفته این مقام مسؤول اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در هماهنگی با یکدیگر بنا دارند سطح پوشش در رسیدگی به فعالیت‌های اقتصادی متأثر از ویروس کرونا افزایش یابد در این بین اگر به واقعیت‌ها توجه کنیم و پیش بینی آینده را برای جلوگیری از خسارت بیشتر در مسائل اقتصادی مد نظر قرار دهیم می‌توانیم از وارد آمدن ضربه‌های کاری به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.