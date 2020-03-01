اعلام حکم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در مورد یک خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، شکایت لوکاش توماش ژیگادلو مبنی بر دریافت پاداش قرارداد برای قهرمانی لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۶ از باشگاه بانک سرمایه، در تاریخ پنجم اسفندماه در کمیته انضباطی بررسی شد.

بازیکن یاد شده در سال ۱۳۹۷ درخواست خود را برای دریافت چهل هزار یورو پاداش قهرمانی تیم والیبال بانک سرمایه مطرح کرده است که این پاداش در قراردادی که در فدراسیون والیبال ثبت گردیده، مندرج است.

پیش از این در تاریخ‌های ۲۶ آذرماه، دهم دی ماه و ۱۴ بهمن ماه نشست‌هایی با این موضوع برگزار و با توجه به این که هنوز اختلاف طرفین حل و فصل نشده است، در نهایت حکم زیر برای این بازیکن صادر شد: «لوکاش توماش ژیگادلو» بازیکن اهل لهستان عضو باشگاه والیبال مؤسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه با ارائه قرارداد سال ۱۳۹۶ خود ادعا کرده مبلغ چهل هزار یورو بابت پاداش قهرمانی طلبکار است.

مدیر تصفیه مؤسسه با ارائه مدارک و مستندات و در لایحه وکیل مؤسسه با اعلام صحت قرارداد اظهار کرده‌اند در قرارداد ثبت شده فدراسیون، سخنی از آپارتمان و بلیط و برخی ملزومات به میان نیامده است که باشگاه آن‌ها را برای بازیکن فراهم آورده است.

از طرف دیگر ۵ درصد سهم فدراسیون و مالیات نیز برای بازیکن پرداخت شده است که آن‌ها نیز در قرارداد فدراسیون مذکور نیفتاده است. چنانچه قرارداد داخلی ملاک عمل قرار گیرد، با توجه به نتایج ضعیف تیم در مسابقات قهرمانی جهان و طبق نظر مدیران باشگاه، بازیکنان تا بیست درصد قرارداد جریمه شده‌اند که ژیگادلو در قرارداد داخلی، در ذیل بند ۶ قرارداد داخلی اعمال جریمه را پذیرفته است.