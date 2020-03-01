تایید ابتلای ۵ کرمانشاهی به کرونا/ یکی از بیماران جان باخت

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشات اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تاکنون ابتلای پنج نفر در استان کرمانشاه به ویروس کرونا تأیید شده است.
وی افزود: نتیجه آزمایش دو نفر از این تعداد امروز مثبت اعلام شد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: یک نفر از افراد مبتلا به ویروس کرونا که بیماری زمینهای داشته، فوت شده است.
شکیبا تصریح کرد: حال عمومی چهار فرد مبتلا به ویروس کرونا خوب است.
وی افزود: در حال حاضر از ۴۶ بیمار حاد تنفسی ۲۱ نفر در بیمارستان گلستان بستری شدهاند.
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