  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۶

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد:

تایید ابتلای ۵ کرمانشاهی به کرونا/ یکی از بیماران جان باخت

تایید ابتلای ۵ کرمانشاهی به کرونا/ یکی از بیماران جان باخت

کرمانشاه _ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابتلای پنج نفر در کرمانشاه به کرونا و فوت یکی از این بیماران خبر داد.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشات اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تاکنون ابتلای پنج نفر در استان کرمانشاه به ویروس کرونا تأیید شده است.

وی افزود: نتیجه آزمایش دو نفر از این تعداد امروز مثبت اعلام شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: یک نفر از افراد مبتلا به ویروس کرونا که بیماری زمینه‌ای داشته، فوت شده است.

شکیبا تصریح کرد: حال عمومی چهار فرد مبتلا به ویروس کرونا خوب است.

وی افزود: در حال حاضر از ۴۶ بیمار حاد تنفسی ۲۱ نفر در بیمارستان گلستان بستری شده‌اند.

کد مطلب 4867198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه