به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در کلیه بازه زمانی سال جاری و بدون وقفه به انجام بانکداری توسعه‌ای، اعطای تسهیلات به تعاونگران، کارآفرینان و ارائه خدمات و محصولات تخصصی و حمایتی پرداخته است و در مقطع حساس کنونی نیز، با شیوع ویروس کرونا، درصدد ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای جلوگیری از ابتلای همکاران و مشتریان و مراجعین بانک به این بیماری است.

وی افزود: درصورتی‌که رعایت بهداشت فردی، ضدعفونی نمودن سطوح و محیط‌های تماس در فضای اداری سازمان‌های خدمت رسان و محیط‌های عمومی در حد استاندارد مدنظر قرار گیرد، کشور در کوتاه‌ترین مدت از این مرحله بحرانی عبور خواهد نمود. بر این اساس مجموعه بانک توسعه تعاون با ابلاغ دستورالعمل‌های مراقبتی به کلیه شبکه شعب و همچنین سفارش تهیه و تأمین اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی و لیوان یک‌بارمصرف برای کارمندان شعب و رصد وضعیت تجهیزاتی همکاران شعب به‌صورت دائم، تلاش ویژه‌ای برای حفظ سلامت همکاران و مشتریان و مراجعین داشته است.

مهدیان با اشاره به زمان کار شعب بانک‌ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای ارائه خدمات به مشتریان گفت: در استان‌هایی که شیوع بیماری به مرحله حساس‌تری رسیده است، ساعات کار بانک‌ها مطابق نامه استانداری می‌باشد و همکاران بانک توسعه تعاون نیز با توجه به این شرایط خاص، حداکثر التزام برای ارائه خدمات به مراجعین و مشتریان را مدنظر قرار می‌دهند، و با همکاری و رفتار دلسوزانه و بزرگوارانه مشتریان و مراجعین عزیز، امکان سلامت کارکنان و مراجعین فراهم خواهد شد.

وی افزود: با توجه به لزوم افزایش کمی و کیفی محصولات شرکت‌های تولیدکننده لوازم و اقلام بهداشتی در استان‌ها درصورتی‌که این شرکت‌ها از سوی استانداری‌ها حائز شرایط برای دریافت تسهیلات تشخیص داده شوند و معرفی‌نامه از این نهاد رسمی ارائه گردد، بانک توسعه تعاون آمادگی بررسی پرونده و ارائه تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارد.

مهدیان همچنین به مشتریان بانک توسعه تعاون توصیه کرد با بهره‌گیری از خدمات همراه بانک و اینترنت بانک توسعه تعاون، جهت حفظ سلامت فردی و گروهی، تا حد امکان از مراجعه حضوری به شعب خودداری کنند و در صورت لزوم مراجعه فیزیکی با رعایت فاصله مناسب از اطرافیان از خودکار شخصی برای انجام امور استفاده نموده و در ورود و خروج از شعب، با استفاده از محلول‌های تعبیه‌شده دست‌های خود را ضدعفونی کنند.