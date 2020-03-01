توضیحات استاندار کرمان در خصوص ورود کاروان زیارتی از قم به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر یکشنبه در جلسه خبری با موضوع ویروس کرونا بیان داشت: در اولین جلسه استان در زمینه کرونا که ۱۲ بهمن ماه امسال برگزار شد بر لزوم آموزش عمومی تاکید و روش نحوه انتشار آن تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در جلسه برگزار شده قرار شد که افاغنه غیرمجاز در سطح استان کرمان کنترل شوند همچنین از ورود کارکنان چینی خارج از کشور به داخل استان جلوگیری شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه مراکز خاص و پشتیبان این بیماری در استان مشخص شده‌اند، گفت: اولین مورد ابتلاء به کرونا در کشور ۳۰ بهمن ماه اعلام شد ضمن أین که در جلسه پدافند غیرعامل استان کرمان مصوب شد که همایش‌ها، تجمعات و به ویژه همایش‌های بین‌المللی به هیچ وجه در سطح استان کرمان برگزار نشوند.

فدایی گفت: فروش مواد ضد عفونی و ماسک هم در استان باید کنترل شود و تحت نظارت جدی قرار گیرند همچنین اردوهای زیارتی و برگزاری مسابقات ملی کشتی نیز لغو شوند و بر اساس مصوبات ملاقات با زندانیان با احتیاط‌های لازم انجام شود.

وی اظهار داشت: بیمارستان‌های افضلی پور و باهنر به عنوان مرکز مرجع بیماری و پذیرش قرار گرفته‌اند.

استاندار کرمان گفت: جلساتی در پنجم اسفند ماه با فرمانداران شهرستان‌ها داشتیم و توصیه‌های لازم به آنها داده شد و در روز هفتم اسفندماه شورای تأمین با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

فدایی در خصوص تعطیلی مدارس استان یادآور شد: روز چهارم اسفند ماه تعطیلی استان در دستور کار قرار گرفت همچنین برگزار نشدن نماز جمعه هم بررسی و ابلاغ شد گرچه برخی از شهرستان‌ها در ابتدا تبعیت نکردند که در نهایت موافقت کردند.

استاندار کرمان افزود: روز گذشته تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص اولیه بیماری به استان رسید همچنین متأسفانه امروز دو مورد هم ابتلاء به ویروس کرونا مثبت در استان داشتیم که امیدوارم این آمار بیشتر نشود.

وی گفت: اخیراً شاهد کمبود اقلام بهداشتی در استان بودیم اما در حال حاضر داروخانه‌ها متناسب با تقاضای بازار اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم از قبیل ماسک، محلول‌های ضدعفونی و… را تهیه و توزیع می‌کنند.

فدایی افزود: متأسفانه هم اکنون تقاضا زیاد و ذخیره این اقلام رو به کاهش یا اتمام است و جایگزین کردن آن‌ها قطعاً زمان‌بر خواهد بود ضمن اینکه این مورد تنها به کرمان اختصاص ندارد و یک مساله کشوری است.

وی گفت: دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اتوبوسی از استان قم به کرمان آمده گرچه من کرمان نبودم اما به دستگاه‌های مربوطه دستور رسیدگی لازم را دادم اما هیچ مستندی مبنی بر حضور این کاروان در کرمان وجود نداشت و تنها یک اتوبوس از جیرفت و یک دستگاه اتوبوس زیارتی از مشهد مقدس برای زیارت مزار حاج قاسم در گلزار شهدا حضور یافتند که از همان جا به شهرهای خودشان باز گردانده شدند ضمن اینکه امروز ورودی و خروجی اتوبوس‌ها به استان کنترل می‌شود.

فدایی افزود: در ارتباط با کنترل کردن خودروهای شخصی راه حلی پیدا نکردیم و کنترل همه این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست اما پلاک‌های خاص و افراد مشکوک را کنترل خواهیم کرد.

وی در ارتباط با کاهش ساعات اداری عنوان داشت: شخصاً معتقدم که کاهش ساعات اداری تأثیری در پیشگیری از ابتلاء ویروس ندارد اما تابع تصمیمات کشوری هستیم و کاهش ساعات کاری ادارات را تصویب کردیم.

وی افزود: در ارتباط با صادرات نیز مشکل داریم اما برای کنترل کردن نباید افراط داشت زیرا کنترل باید در چارچوب علمی باشد ضمن اینکه تعطیلی ادارات یک کار افراطی است.