کشف لوازم خانگی و ورزشی قاچاق در حسن آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سرگرد جواد قربانزاده گفت: شامگاه پنج شنبه هشتم اسفند ماه امسال ماموران گشت کلانتری حین گشت زنی در محدوده یکی از بلوارهای اصلی منطقه حسن آباد به حرکت ۴ خودرو نیسان آبی رنگ مظنون شده و آنان را به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: با تعقیب خودروها، ماموران مشاهده کردند که خودروها قصد دارند وارد یک سوله بزرگ شوند که بلافاصله ماموران وارد عمل شده و با توقیف آنها به بررسی مدارک محموله‌ها پرداختند.

قربانزاده با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که محموله خودروها لوازم ورزشی و خانگی قاچاق بوده و فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی هستند، گفت: راننده خودروها دستگیر و همگی اظهار داشتند محموله متعلق به آنها نیست و طبق سفارش فردی محموله را از استان‌های جنوبی کشور بارگیری و برای متهم اصلی پرونده به شهر تهران به مقصد سوله انتقال داده اند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در گام بعدی از تحقیقات پلیسی، متهم اصلی پرونده نیز دستگیر و در همان تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

کلانتر محله حسن آباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.