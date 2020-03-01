اثبات دومین مورد بیماری کرونا در استان ایلام

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نتایج آزمایشات ارسالی از وزارت بهداشت؛ یک مورد دیگر کرونا ویروس مثبت در استان گزارش شده است که مجموعاً تا امروز ۲ مورد کرونا مثبت در ایلام شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید نمود که عموم مردم شریف استان توصیه‌های بهداشتی در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا جدی بگیرند.



کریمیان با بیان اینکه مردم اصول بهداشتی و شستن مرتب دست‌ها را رعایت نمایند، یادآور شد: مردم از ورود به اجتماعات غیرضروری اکیداً خودداری نموده، حتی المقدور در خانه‌های خود مانده و اطلاعات و اخبار مربوط به این موضوع را فقط از طریق ستاد اطلاع رسانی مبارزه با کرونای استان پیگیری کنند.