  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۲۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد:

اثبات دومین مورد بیماری کرونا در استان ایلام

اثبات دومین مورد بیماری کرونا در استان ایلام

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از اثبات دومین مورد بیماری کرونا در استان ایلام خبر داد.

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نتایج آزمایشات ارسالی از وزارت بهداشت؛ یک مورد دیگر کرونا ویروس مثبت در استان گزارش شده است که مجموعاً تا امروز ۲ مورد کرونا مثبت در ایلام شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید نمود که عموم مردم شریف استان توصیه‌های بهداشتی در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا جدی بگیرند.

کریمیان با بیان اینکه مردم اصول بهداشتی و شستن مرتب دست‌ها را رعایت نمایند، یادآور شد: مردم از ورود به اجتماعات غیرضروری اکیداً خودداری نموده، حتی المقدور در خانه‌های خود مانده و اطلاعات و اخبار مربوط به این موضوع را فقط از طریق ستاد اطلاع رسانی مبارزه با کرونای استان پیگیری کنند.

کد مطلب 4867261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها