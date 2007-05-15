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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

در کمیته ملی طبیعت ‌گردی ؛

کارگروه "شکار، صید و تکثیر" تشکیل شد

کارگروه "شکار،‌ صید و تکثیر" در کمیته ملی طبیعت ‌گردی سازمان میراث‌فرهنگی،‌ صنایع ‌دستی و گردشگری با حضور اعضای کمیته ملی طبیعت‌ گردی و فعالان حوزه شکار در بخش خصوصی، تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کمیته ملی طبیعت‌ گردی در نخستین جلسه کارگروه شکار، صید و تکثیر، با اشاره به پیگیری‌ ها و بررسی ‌های شکار در کمیته ملی طبیعت ‌گردی از نخستین‌ روزهای آغاز کار کمیته، گفت: تلاش‌ها و پیگیری ‌های بسیاری در حوزه طبیعت ‌گردی در استانهای مختلف انجام شده تا در نگاه مدیریتی بتوان تغییراتی در زمینه شکار ایجاد کرد.

آرش کوشا افزود: در حال حاضر، به شرایطی رسیده ‌ایم که باید با یک برنامه ‌ریزی دقیق علمی و اجرایی وارد کار شده و به نتایج مطلوبی در این عرصه دست یابیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه ‌گذاران در عرصه ‌ها و فعالیت ‌های اجتماعی حضور پر رنگی از خود نشان ندهند، هیچ طرحی در کشور به مرحله اجرا نخواهد رسید. بنابراین، تنها راه توسعه طبیعت ‌گردی در کشور این است که با یک خرد جمعی و استفاده از سرمایه ‌‌های اجتماعی برای انجام طرح‌ ها و پروژه‌ های مختلف برنامه ‌ریزی کنیم.

کوشا با اشاره به بحرانی بودن شرایط حوزه شکار گفت: در هیچ دوره ‌ای محیط زیست نتوانسته و نمی ‌تواند به تنهایی از این بحران گذر کند. بنابراین، باید با حمایت و همکاری بخش خصوصی فرهنگ شکار صحیح را در جامعه رواج داده و از سود اقتصادی آن بهره ‌مند شد.

کد مطلب 486729

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