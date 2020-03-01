به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده پس از شیوع ویروس کرونا در ندامتگاه‌های استان، گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا با توجه به تجمع جمعیتی در زندان‌های استان البرز، دستور تشکیل قرنطینه صادر شد که یکی از اقدامات پیشگیرانه در خصوص ورودی‌های جدید به زندان‌های استان برای اطمینان از عدم ابتلای دیگر زندانیان، ایجاد و تشکیل قرنطینه سه لایه‌ای است که در حال اجراست.

وی درباره این قرنطینه سه لایه، توضیح داد: در لایه و بخش اول این قرنطینه، همه اشخاص اعزامی به زندان به مدت دو هفته، جدای از سایرین در قرنطینه نگهداری می‌شوند تا اگر احیاناً علائمی از تب و یا حتی سرماخوردگی معمولی داشته باشند در قرنطینه دوم که کاملاً جدا از قرنطینه اول است، نگهداری و درمان شوند؛ قرنطینه سوم مختص کسانی در نظر گرفته شده است که ابتلای به ویروس کرونا در آن‌ها مثبت تشخیص داده می‌شود که این افراد در شرایط ایزوله و تحت درمان قرار می‌گیرند.

رئیس شورای قضائی استان البرز با اعلام اینکه تاکنون در زندان‌های استان موردی از ابتلاء یا حتی مشکوک به کرونا، مشاهده نشده است، تصریح کرد: با توجه به بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، علاوه بر صدور بخشنامه به واحدهای قضائی استان و تاکید بر اجتناب از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت غیرضروری، با تلاش شبانه روزی همکاران قضائی و اداری اجرای احکام کیفری و مدنی دادگستری کل استان و همکاران اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و بررسی پرونده‌های زندانیان، تاکنون ۹۶۳ نفر از زندانیان با اخذ تأمین متناسب تا ۱۵ فروردین ۹۹ به مرخصی اعزام شده‌اند.

فاضلی هریکندی متذکر شد: حدود ۴۰۰ نفر دیگر از زندانیان هم در صورت معرفی تأمین مقتضی، امکان بهره‌مندی از مرخصی تا ۱۵ فرودین ۹۹ با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه خواهند داشت.