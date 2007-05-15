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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

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جشن فارغ ‌التحصیلان دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

جشن فارغ ‌التحصیلان دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

جشن فارغ ‌التحصیلان سال 85 دانشگاه علم و صنعت روز یکشنبه 30 اردیبهشت با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم  524 نفر از فارغ‌ التحصیلان 14 رشته فنی و مهندسی این دانشگاه به همراه خانواده ‌ها، اساتید و مهمانان ویژه حضور دارند

ستاد ثبت نام و دبیرخانه جشن که در دفتر خلاقیت های علمی دانشجویان مستقر شده است، طراحی لباس فارغ التحصیلی ویژه، چاپ و انتشار تمبر شخصی کلیه فارغ التحصیلان، گردآوری عکس و اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان سال 85 جهت چاپ در کتاب سال فارغ التحصیلی دانشگاه و برپایی نمایشگاه را برای این جشن در نظر گرفته است.

در مجموع تعداد 524 نفر از فارغ‌ التحصیلان برای حضور در این جشن ثبت ‌نام کردند که از این تعداد 399 نفر در مقطع کارشناسی، 121 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و چهار نفر در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده اند.

این مراسم با حضور وزیر علوم و معاون دانشجویی وزارت علوم برگزار می شود.

کد مطلب 486735

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