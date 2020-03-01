خانه مطبوعات مازندران از محتوای برتر درزمینه کرونا تقدیر می کند

سینا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر ضرورت تولید محتوا صحیح در مواقع بحران، افزود: اطلاع رسانی به موقع موجب کاهش بحران میشود.
مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، گفت: اغلب رسانهها با ضعف در تولید محتوا روبرو هستند و در مواقع بحران همین ضعف موجب دامن زدن به شایعات میشود.
وی افزود: رسانههای محلی به دلیل ضعف در تولید محتوا به ناچار در مواقع بحران به طبع نیازهای مخاطبین خود دست به انتشار شایعات میزنند و در بیشتر اوقات ناخواسته بازنشردهنده اخبار رسانههای خارج نشین میشوند.
قربانی با اشاره بر پرداخت هدیه نقدی توسط خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به ۳ تولید محتوا برتر با موضوع کرونا ویروس، اظهار داشت: در ۳ بخش گزارش، خبر و عکس که با موضوع ویروس کرونا در سرپرستی خبرگزاریها، روزنامههای استان و پایگاههای خبری مازندران در بازه زمانی ۵ اسفند سال جاری لغایت ۲۰ اسفند ماه امسال منتشر شده باشد، هدیه نقدی تعلق میگیرد.
وی در رابطه با شیوه انتخاب ۳ محتوای برتر، گفت: هر خبرنگار میتواند یک اثر با موضوع کرونا ویروس به شماره دبیرخانه که متعاقباً اطلاع رسانی میگردد ارسال کند تا توسط ۳ داور که از بین خبرنگاران مازندران انتخاب میشود، مورد داوری قرار گیرد.
قربانی، تاکید کرد: هر خبرنگار میتواند ۱ اثر که در یکی از سرپرستیهای خبرگزاری، روزنامههای استان و پایگاههای خبری منتشر شده است را به شماره دبیرخانه ارسال کند.
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