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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۴۳

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران خبر داد:

خانه مطبوعات مازندران از محتوای برتر درزمینه کرونا تقدیر می کند

خانه مطبوعات مازندران از محتوای برتر درزمینه کرونا تقدیر می کند

ساری -مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های مازندران با اشاره بر اهمیت تولید محتوا در زمان بحران، اظهار داشت: خانه مطبوعات از سه تولید محتوا برتر با موضوع کرونا تقدیر خواهد کرد.

سینا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر ضرورت تولید محتوا صحیح در مواقع بحران، افزود: اطلاع رسانی به موقع موجب کاهش بحران می‌شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، گفت: اغلب رسانه‌ها با ضعف در تولید محتوا روبرو هستند و در مواقع بحران همین ضعف موجب دامن زدن به شایعات می‌شود.

وی افزود: رسانه‌های محلی به دلیل ضعف در تولید محتوا به ناچار در مواقع بحران به طبع نیازهای مخاطبین خود دست به انتشار شایعات می‌زنند و در بیشتر اوقات ناخواسته بازنشردهنده اخبار رسانه‌های خارج نشین می‌شوند.

قربانی با اشاره بر پرداخت هدیه نقدی توسط خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به ۳ تولید محتوا برتر با موضوع کرونا ویروس، اظهار داشت: در ۳ بخش گزارش، خبر و عکس که با موضوع ویروس کرونا در سرپرستی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های استان و پایگاه‌های خبری مازندران در بازه زمانی ۵ اسفند سال جاری لغایت ۲۰ اسفند ماه امسال منتشر شده باشد، هدیه نقدی تعلق می‌گیرد.

وی در رابطه با شیوه انتخاب ۳ محتوای برتر، گفت: هر خبرنگار می‌تواند یک اثر با موضوع کرونا ویروس به شماره دبیرخانه که متعاقباً اطلاع رسانی می‌گردد ارسال کند تا توسط ۳ داور که از بین خبرنگاران مازندران انتخاب می‌شود، مورد داوری قرار گیرد.

قربانی، تاکید کرد: هر خبرنگار می‌تواند ۱ اثر که در یکی از سرپرستی‌های خبرگزاری، روزنامه‌های استان و پایگاه‌های خبری منتشر شده است را به شماره دبیرخانه ارسال کند.

کد مطلب 4867388

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