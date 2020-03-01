محمد صادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات انجام شده شهرداری ملارد در رابطه با جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری در هر مقطعی وظیفه‌ای بر عهده دارد و در حال حاضر رعایت بهداشت برای سلامتی شهروندان اولویت شهرداری است که در همین راستا از روز گذشته بحث ضدعفونی کردن و گند زدایی سطح شهر در دستور کار قرار گرفته و به قوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: شهرداری خیابان‌های اصلی را با استفاده از خودروهای مکانیزه و کامیون و همچنین داخل کوچه را با استفاده از وسایل کوچک و حتی کوله پشتی در دستور کار قرار داده است.

شهردار ملارد اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری گذشته از برنامه خدمات رسانی خود با کمیته مدیریت بحران شهرستان نیز همکاری نزدیکی دارد و از تمامی طرح‌هایی که در رابطه با جلوگیری و پیشگیری از بیماری کرونا باشد در کنار سایر دستگاه‌ها خواهد بود.